Expo Favela reúne empreendedores, lideranças comunitárias, investidores e representantes do poder público - Divulgação

Expo Favela reúne empreendedores, lideranças comunitárias, investidores e representantes do poder públicoDivulgação

Publicado 27/03/2026 15:45

A Expo Favela Innovation Rio, maior feira de negócios e empreendedorismo de favelas do mundo, começou nesta sexta-feira (27) reunindo empreendedores, lideranças comunitárias, investidores e representantes do poder público. O evento conta com a participação da Faperj, que marca presença com ações voltadas à ciência, tecnologia e inovação nos territórios. A abertura teve a presença da presidente da Fundação, Caroline Alves.

Realizada no Museu do Amanhã, n o Centro do Rio de Janeiro, a Expo Favela Innovation tem como proposta conectar ideias, impulsionar negócios e dar visibilidade a iniciativas inovadoras que nascem dentro das periferias. O evento reúne startups, projetos sociais, empresas e instituições que apostam na potência empreendedora das favelas brasileiras.

Além da programação principal, a Expo Favela também reúne empreendedores e iniciativas que foram contemplados pelo edital Pista, iniciativa voltada ao fortalecimento de negócios e soluções inovadoras em territórios periféricos. Diversos estandes contam com a presença de representantes e curadores desses territórios, que apresentam projetos desenvolvidos a partir do apoio do programa.

A participação desses empreendedores reforça o papel do edital como ferramenta de incentivo à inovação, geração de renda e desenvolvimento local, ampliando as oportunidades dentro das próprias comunidades.

A Faperj participa do evento com um estande próprio e ações voltadas à divulgação de programas de fomento à ciência, tecnologia e inovação. No espaço, o público pode participar de ativações e dinâmicas interativas, além de receber brindes, aproximando ainda mais a Fundação dos visitantes e divulgando suas iniciativas de forma acessível e participativa.

Um dos destaques da programação é a participação da presidente Caroline Alves, que realiza palestra abordando a importância da ciência como ferramenta de transformação social e de geração de oportunidades em territórios periféricos.

“A presença da Faperj na Expo Favela reforça o nosso compromisso com a democratização do acesso à ciência e à inovação. Acreditamos no potencial das favelas como territórios de conhecimento, criatividade e soluções transformadoras para a sociedade”, afirma Caroline Alves.

O evento segue neste sábado e domingo, com uma programação diversificada que inclui palestras, oficinas, rodadas de negócios e apresentações de projetos inovadores. Nesta sexta-feira, a feira acontece até às 18h.