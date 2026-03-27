O delegado Delmir Gouvêa foi empossado como novo secretário de Polícia Civil nesta sexta (27) - Divulgação/Polícia Civil

O delegado Delmir Gouvêa foi empossado como novo secretário de Polícia Civil nesta sexta (27)Divulgação/Polícia Civil

Publicado 27/03/2026 16:18 | Atualizado 27/03/2026 16:29

Rio – O delegado Delmir da Silva Gouvêa tomou posse, na manhã desta sexta-feira (27), como novo Secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Ele substitui Felipe Curi, que deverá, nas eleições de outubro, concorrer a uma vaga no Congresso Nacional - Câmara dos Deputados ou Senado.

Com mais de três décadas de experiência no serviço público, Gouvêa chegou à Polícia Civil como detetive e exerceu diferentes funções antes de se tornar delegado. Ao longo dos anos, foi titular em delegacias distritais e especializadas, dentre elas, Delegacia de Defraudações (DDEF) e Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC). Segundo a corporação, nesta segunda unidade, ele obteve um resultado expressivo, com a diminuição de mais de 2.100 roubos em apenas nove meses.

Durante a cerimônia de posse, na Cidade da Polícia, no Jacaré, na Zona Norte, o novo secretário sinalizou que não pretende implementar mudanças significativas na pasta: “Nosso compromisso é dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido, mantendo o nível que a instituição alcançou, sempre com foco na valorização dos nossos policiais”.

Ao se despedir, Curi comentou sua passagem pela secretaria, destacando a Operação Torniquete, que resultou, ainda de acordo com a Polícia Civil, em mais de 900 presos e na redução nos índices de roubo de cargas e veículos, e a Operação Rastreio, que recuperou mais de 13 mil celulares, com mais de 6 mil devolvidos aos donos.

“Mesmo com tantos objetivos alcançados, nosso maior legado foi a unidade institucional. Conseguimos resgatar o orgulho de pertencer à Polícia Civil e reacender essa chama em cada policial. Saio com a sensação de dever cumprido”, assegurou.

As trocas, naquela ocasião, se deram nas secretarias de Envelhecimento Saudável; Ciência e Tecnologia; Ambiente e Sustentabilidade; Habitação de Interesse Social; Cidades; Turismo; Trabalho e Renda; Desenvolvimento Social; Infraestrutura e Obras Públicas; Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, além, claro, da Polícia Civil.