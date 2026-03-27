O delegado Delmir Gouvêa foi empossado como novo secretário de Polícia Civil nesta sexta (27)Divulgação/Polícia Civil

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Rio – O delegado Delmir da Silva Gouvêa tomou posse, na manhã desta sexta-feira (27), como novo Secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Ele substitui Felipe Curi, que deverá, nas eleições de outubro, concorrer a uma vaga no Congresso Nacional - Câmara dos Deputados ou Senado.
Com mais de três décadas de experiência no serviço público, Gouvêa chegou à Polícia Civil como detetive e exerceu diferentes funções antes de se tornar delegado. Ao longo dos anos, foi titular em delegacias distritais e especializadas, dentre elas, Delegacia de Defraudações (DDEF) e Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC). Segundo a corporação, nesta segunda unidade, ele obteve um resultado expressivo, com a diminuição de mais de 2.100 roubos em apenas nove meses.
Durante a cerimônia de posse, na Cidade da Polícia, no Jacaré, na Zona Norte, o novo secretário sinalizou que não pretende implementar mudanças significativas na pasta: “Nosso compromisso é dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido, mantendo o nível que a instituição alcançou, sempre com foco na valorização dos nossos policiais”.
Ao se despedir, Curi comentou sua passagem pela secretaria, destacando a Operação Torniquete, que resultou, ainda de acordo com a Polícia Civil, em mais de 900 presos e na redução nos índices de roubo de cargas e veículos, e a Operação Rastreio, que recuperou mais de 13 mil celulares, com mais de 6 mil devolvidos aos donos.
“Mesmo com tantos objetivos alcançados, nosso maior legado foi a unidade institucional. Conseguimos resgatar o orgulho de pertencer à Polícia Civil e reacender essa chama em cada policial. Saio com a sensação de dever cumprido”, assegurou.
O delegado Delmir Gouvêa havia sido anunciado na semana passada pelo agora ex-governador Cláudio Castro (PL), que renunciou na última segunda (23), ao lado de outros 10 novos secretários. As mudanças ocorreram para que os antigos titulares, assim como Curi, possam disputar as eleições.
As trocas, naquela ocasião, se deram nas secretarias de Envelhecimento Saudável; Ciência e Tecnologia; Ambiente e Sustentabilidade; Habitação de Interesse Social; Cidades; Turismo; Trabalho e Renda; Desenvolvimento Social; Infraestrutura e Obras Públicas; Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, além, claro, da Polícia Civil.
No dia seguinte, Castro anunciou o coronel Sylvio Guerra como novo secretário da Polícia Militar, em substituição ao também coronel Marcelo de Menezes, que saiu da pasta igualmente de olho no pleito de outubro.