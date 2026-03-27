Suspeito foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto - Reprodução / Google Street View

Suspeito foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel CoutoReprodução / Google Street View

Publicado 27/03/2026 12:57

Rio - Um intenso tiroteio entre policiais militares e criminosos assustou moradores do Morro da Babilônia, no Leme, na Zona Sul do Rio, e terminou com um suspeito baleado na manhã desta sexta-feira (27). A PM intensificou o policiamento na região e está revistando veículos que passam pelos acessos à comunidade.

Em nota, a PM informou que agentes da UPP Chapéu-Mangueira/Babilônia foram atacados a tiros no momento em que patrulhavam em um ponto conhecido como Largo do Rosário. Após o confronto, os militares encontraram um homem armado com um fuzil ferido e o encaminharam ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Além do armamento, as equipes apreenderam uma quantidade de drogas que ainda será contabilizada