Praia do Arpoador registrou grande movimento nesta sexta-feira (27) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Praia do Arpoador registrou grande movimento nesta sexta-feira (27)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 27/03/2026 13:02 | Atualizado 27/03/2026 13:24

Rio - A previsão do tempo indica possibilidade de chuva e queda na temperatura na cidade do Rio nos últimos dias de março. Entre sábado (28) e domingo (29), o Alerta Rio prevê chuviscos no fim da tarde e início da noite.

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Nesta sexta-feira (27), o dia começou com calor e céu claro, levando muitos cariocas e turistas às praias da cidade. No Arpoador, na Zona Sul, o tempo bom ajudou a criar o cenário perfeito para o banho de mar e a prática de esportes.No sábado (28), o céu da capital deverá sofrer uma mudança por causa da entrada de umidade. De acordo com o Alerta Rio, haverá aumento no número de nuvens no decorrer do dia com previsão de chuvisco e chuva fraca isolada entre o fim da tarde e início da noite. A máxima prevista é de 33°C e a mínima de 19°C.No domingo (29), o tempo será influenciado por áreas de instabilidade e pela umidade. Também há previsão de chuva fraca isolada entre a tarde e a noite. A temperatura deverá alternar entre 31°C e 19°C.A segunda-feira (30) e a terça-feira (31) serão de tempo instável em função da entrada de ventos úmidos e da atuação de áreas de instabilidade. Segundo o Alerta Rio, haverá aumento no número de nuvens, com previsão de chuva fraca a moderada a partir da tarde de segunda e a qualquer momento na terça.Nos dois dias, a temperatura terá uma leve queda em comparação às datas anteriores. A variação deve ser de 28°C e 17°C.