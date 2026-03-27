Caso aconteceu em uma unidade da rede Smart Fit, no Andaraí, Zona Norte do RioÉrica Martin / Agência O Dia
O caso ocorreu na Smart Fit e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Vila Isabel foram acionadas para a ocorrência por volta das 13h40. Ao chegarem ao local, a vítima já estava sendo atendida por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar dos esforços, ele não resistiu e morreu no local.
A causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória. A identidade da vítima, porém, ainda é desconhecida.
Em nota, a Smart Fit afirmou que lamenta o ocorrido. "O aluno passou mal enquanto se exercitava, foi socorrido e o Samu foi imediatamente acionado. Infelizmente ele veio a falecer. A Smart Fit se solidariza com a família e amigos."
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