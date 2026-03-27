Caso aconteceu em uma unidade da rede Smart Fit, no Andaraí, Zona Norte do Rio - Érica Martin / Agência O Dia

Caso aconteceu em uma unidade da rede Smart Fit, no Andaraí, Zona Norte do RioÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 27/03/2026 11:45

Rio - Um homem, de 44 anos, morreu após sofrer um mal súbito dentro de uma academia localizada na Rua Uruguai, no Andaraí, Zona Norte do Rio, na tarde desta quinta-feira (26).

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O caso ocorreu na Smart Fit e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Vila Isabel foram acionadas para a ocorrência por volta das 13h40. Ao chegarem ao local, a vítima já estava sendo atendida por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar dos esforços, ele não resistiu e morreu no local. O caso ocorreu na Smart Fit e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Vila Isabel foram acionadas para a ocorrência por volta das 13h40. Ao chegarem ao local, a vítima já estava sendo atendida por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar dos esforços, ele não resistiu e morreu no local.

Em relatos nas redes sociais, uma pessoa que afirmou estar na academia disse que frequentadores iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) com uso de desfibrilador, a unidade prestou auxílio e o local foi evacuado durante o atendimento até a chegada do Samu, cerca de 15 minutos depois.



A causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória. A identidade da vítima, porém, ainda é desconhecida.



Em nota, a Smart Fit afirmou que lamenta o ocorrido. "O aluno passou mal enquanto se exercitava, foi socorrido e o Samu foi imediatamente acionado. Infelizmente ele veio a falecer. A Smart Fit se solidariza com a família e amigos."

* Reportagem do estagiário Guilherme Domingues, sob supervisão de Adriano Araújo