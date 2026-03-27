Caso foi investigado pela 118ª DP (Araruama)Reprodução
Polícia prende suspeito de abusar e ameaçar a própria filha; vítima tentou conter o pai
Mulher, de 26 anos, estava desorientada porque havia ingerido bebida alcoólica e tomado medicação antidepressiva
Artesanato brilha na ExpoRio Turismo
Setor cresce com protagonismo feminino; Tutuca recebe homenagens por avanços no turismo e economia criativa
PSD recorre ao Supremo para pedir eleições diretas para governo do Rio
Ação quer reverter decisão do TSE
Influencer Bia Miranda é alvo de operação da Polícia Civil por promover jogos ilegais com dólares de mentira
Ex-Fazenda confessou que usava notas cinematográficas para fingir riqueza e atrair apostadores
Moradora morre em operação da PM no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo
Um homem também foi baleado, e quatro policiais também ficaram feridos durante confronto com criminosos
Polícia Federal volta a prender Rodrigo Bacellar
Contra ele foi um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
MPRJ pede à Justiça que goleiro Bruno volte à prisão em regime fechado
Condenado pela participação na morte de Eliza Samudio e considerado foragido da Justiça, ex-goleiro descumpriu medidas cautelares
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