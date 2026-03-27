Caso foi investigado pela 118ª DP (Araruama) - Reprodução

Caso foi investigado pela 118ª DP (Araruama)Reprodução

Publicado 27/03/2026 10:48

Rio - Policiais civis prenderam, nesta quinta-feira (26), um homem suspeito de estuprar e ameaçar a própria filha. Ele foi encontrado em uma ação conjunta da 21ª DP (Bonsucesso) e da 118ª DP (Araruama) no bairro Rio Comprido, na região central da capital. Em depoimento, a mulher, de 26 anos, contou que tentou conter o pai, mas estava desorientada porque havia ingerido bebida alcoólica e tomado medicação antidepressiva.

O crime ocorreu no dia 19 de fevereiro em Araruama, na Região dos Lagos. A vítima relatou que, depois de chegar em casa e após o banho, o pai a abordou. "Ele veio pra cima de mim, querendo me dar um beijo. Eu empurrei e falei que era filha dele, que ia deitar porque estava muito tonta, passando mal. Depois disso, eu não me lembro de mais nada", afirmou.

Segundo a mulher, o suspeito insistiu para que ela bebesse mais antes dela perder consciência. Em março, a mulher denunciou o caso na 118ª DP depois do pai enviar mensagens e áudios com um conteúdo sugestivo e menções ao episódio, além de ameaças e ofensas.

Em uma das mensagens, o homem diz: "Não consegui dormir, só pensando em você" e "Você sabe que papai gosta de você". Em áudios, ele também faz declarações com teor sexual e pergunta quanto a filha gostaria de receber para ficar com ele.

Os policiais ouviram testemunhas e reuniram provas que corroboram o relato da vítima. Diante dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do criminoso e o indiciou no último dia 18. A Polícia Civil também solicitou medidas protetivas, incluindo proibição de aproximação e contato dele com a filha.

O suspeito deixou a residência na Região dos Lagos e fugiu após a ordem de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Ele era considerado foragido da Justiça até esta quinta.