Segundo a vítima, o suspeito ainda insistiu para que ela consumisse mais bebida antes de ela perder completamente a consciência. - Com informações do G1/Ludmila Lopes.

Segundo a vítima, o suspeito ainda insistiu para que ela consumisse mais bebida antes de ela perder completamente a consciência.Com informações do G1/Ludmila Lopes.

Publicado 26/03/2026 16:14