Segundo a vítima, o suspeito ainda insistiu para que ela consumisse mais bebida antes de ela perder completamente a consciência.Com informações do G1/Ludmila Lopes.
Em relato, ela contou que havia ingerido bebida alcoólica e tomado medicação antidepressiva no dia do ocorrido, o que a deixou desorientada. Ao chegar em casa, após tomar banho, disse que foi abordada pelo pai.
“Ele veio pra cima de mim, querendo me dar um beijo. Eu empurrei e falei que era filha dele, que ia deitar porque estava muito tonta, passando mal. Depois disso, eu não me lembro de mais nada”, afirmou.
Segundo a vítima, o suspeito ainda insistiu para que ela consumisse mais bebida antes de ela perder completamente a consciência.
O crime teria ocorrido em fevereiro, mas só foi confirmado no dia 15 de março, quando o pai passou a enviar mensagens e áudios com conteúdo sugestivo e menções ao episódio.
Em uma das mensagens, o homem diz: “não consegui dormir, só pensando em você” e “você sabe que papai gosta de você”. Em áudios, ele também faz declarações de teor sexual e chega a perguntar quanto a filha gostaria de receber para ficar com ele.
Após receber o material, a jovem procurou familiares, que tiveram acesso ao conteúdo e a incentivaram a denunciar o caso.
No dia seguinte, junto com a mãe, ela foi até a delegacia. O caso foi registrado na 118ª DP de Araruama, onde a vítima apresentou as provas e passou por exame de corpo de delito.
O homem foi indiciado por estupro no último dia 18 de março. A Polícia Civil também solicitou medidas protetivas, incluindo a proibição de aproximação e contato do suspeito com a vítima.
A jovem relatou que segue abalada emocionalmente após o ocorrido.
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