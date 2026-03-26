Segundo o secretário municipal de Saúde, Jorge Mário Espinhara, o mutirão de consultas clínicas visa organizar o fluxo de atendimentos.Reprodução
Segundo o secretário municipal de Saúde, Jorge Mário Espinhara, o mutirão de consultas clínicas visa organizar o fluxo de atendimentos, diminuindo a fila de espera, e garantindo que mais pessoas sejam atendidas em menos tempo.
“A nossa expectativa é que sejam realizados mais de 300 atendimentos em diversas especialidades. Estamos trabalhando para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e assegurar um atendimento mais ágil e humanizado. Nossas equipes estão entrando em contato com os pacientes para agendar as consultas. Muitas estão sendo avisadas pessoalmente porque moram em comunidades. Por isso, é importante ficar atento, porque a qualquer momento nossa equipe pode entrar em contato para fazer o agendamento para o mutirão”, avisa o secretário.
“Essa ação é uma bênção! Sempre fui muito bem atendida aqui, mas há muitas pessoas aguardando, então ter um dia a mais de consultas na semana é ótimo para todos”, comemora a aposentada Selma Thereza Gonçalves.
A pensionista Rosa Líbia também destacou a importância da iniciativa: “Ter atendimento no fim de semana facilita muito. Nem sempre conseguimos durante a semana, então essa oportunidade faz toda a diferença”.
A iniciativa faz parte de um conjunto de medidas que têm como objetivo reduzir a fila de espera. A expectativa é que, no sábado, cerca de 380 pessoas sejam atendidas. A Secretaria de Saúde está entrando em contato com os pacientes para confirmar os agendamentos.
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