Segundo o secretário municipal de Saúde, Jorge Mário Espinhara, o mutirão de consultas clínicas visa organizar o fluxo de atendimentos. - Reprodução

Segundo o secretário municipal de Saúde, Jorge Mário Espinhara, o mutirão de consultas clínicas visa organizar o fluxo de atendimentos.Reprodução

Publicado 26/03/2026 15:08

Araruama - A Prefeitura de Araruama realiza, neste sábado (28), um mutirão de consultas clínicas no Posto de Atendimento Médico (PAM). A iniciativa amplia a oferta de atendimentos e garante mais um dia de assistência para pacientes que aguardavam por consulta, facilitando o acesso e dando mais agilidade ao atendimento.



Segundo o secretário municipal de Saúde, Jorge Mário Espinhara, o mutirão de consultas clínicas visa organizar o fluxo de atendimentos, diminuindo a fila de espera, e garantindo que mais pessoas sejam atendidas em menos tempo.



“A nossa expectativa é que sejam realizados mais de 300 atendimentos em diversas especialidades. Estamos trabalhando para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e assegurar um atendimento mais ágil e humanizado. Nossas equipes estão entrando em contato com os pacientes para agendar as consultas. Muitas estão sendo avisadas pessoalmente porque moram em comunidades. Por isso, é importante ficar atento, porque a qualquer momento nossa equipe pode entrar em contato para fazer o agendamento para o mutirão”, avisa o secretário.



O casal Guilherme e Sandra Maria, que aguardava por consulta, elogiaram a iniciativa. Reprodução

O casal Guilherme e Sandra Maria, que aguardava por consulta, elogiou a iniciativa. “A ideia de realizar mutirões é excelente. Estou aguardando consultas de clínica médica, endocrinologia e ortopedia. Essa ação ajuda muito a acelerar esses atendimentos”, avalia Guilherme Machado Leonardo Filho, que aguardava a realização de um ultrassom. Já a mulher, Sandra Maria Coelho, está na expectativa de conseguir consultas em clínica médica, oftalmologia e cardiologia. “Tomara que me liguem. Eu sempre marco minhas consultas normalmente, mas chega uma fase em que precisamos marcar várias especialidades ao mesmo tempo. Vou fazer um raio-X amanhã, mas ainda preciso agendar oftalmologista, cardiologista e clínica médica”, comenta Sandra Maria, de forma bem-humorada.



“Essa ação é uma bênção! Sempre fui muito bem atendida aqui, mas há muitas pessoas aguardando, então ter um dia a mais de consultas na semana é ótimo para todos”, comemora a aposentada Selma Thereza Gonçalves.



A pensionista Rosa Líbia também destacou a importância da iniciativa: “Ter atendimento no fim de semana facilita muito. Nem sempre conseguimos durante a semana, então essa oportunidade faz toda a diferença”.



A iniciativa faz parte de um conjunto de medidas que têm como objetivo reduzir a fila de espera. A expectativa é que, no sábado, cerca de 380 pessoas sejam atendidas. A Secretaria de Saúde está entrando em contato com os pacientes para confirmar os agendamentos.