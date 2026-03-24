Fábio do Pastel participa de cerimônia de despedida de Cláudio Castro no Rio.Reprodução/ Ascom
Durante o evento, Pastel destacou o legado deixado por Castro após sete anos à frente do Governo do Estado, ressaltando a parceria com São Pedro da Aldeia. “Agradeço ao governador pelo olhar atento com o município. São investimentos e projetos que já fazem a diferença na vida da nossa população e fortalecem o crescimento da nossa cidade”, afirmou.
A passagem pela capital também foi marcada por articulações políticas. A comitiva aldeense se encontrou com o pré-candidato ao Governo do Estado, Douglas Ruas, em um movimento que reforça o diálogo e o posicionamento do grupo para as próximas eleições.
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