Fábio do Pastel participa de cerimônia de despedida de Cláudio Castro no Rio. - Reprodução/ Ascom

Fábio do Pastel participa de cerimônia de despedida de Cláudio Castro no Rio.Reprodução/ Ascom

Publicado 24/03/2026 16:36 | Atualizado 24/03/2026 16:37

São Pedro da Aldeia - O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), esteve no Rio de Janeiro na noite de segunda-feira (23) para participar da cerimônia de encerramento do mandato do governador Cláudio Castro (PL). A agenda política contou com a presença da secretária municipal de Saúde, Maria Márcia, e do vereador Moisés Batista (SD).



Durante o evento, Pastel destacou o legado deixado por Castro após sete anos à frente do Governo do Estado, ressaltando a parceria com São Pedro da Aldeia. “Agradeço ao governador pelo olhar atento com o município. São investimentos e projetos que já fazem a diferença na vida da nossa população e fortalecem o crescimento da nossa cidade”, afirmou.



A passagem pela capital também foi marcada por articulações políticas. A comitiva aldeense se encontrou com o pré-candidato ao Governo do Estado, Douglas Ruas, em um movimento que reforça o diálogo e o posicionamento do grupo para as próximas eleições.