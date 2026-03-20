Daniela Soares participa de fórum de turismo realizado no Rio de Janeiro.Reprodução/ Ascom
ÚNICA DA REGIÃO DOS LAGOS
Daniela, inclusive, foi a única chefe do Executivo da Região dos Lagos presente no evento. Na mesma mesa da prefeita estava o senador Flávio Bolsonaro (PL), reforçando a conexão com figuras de peso do cenário político nacional. Entre os destaques da programação, o secretário estadual de Polícia Civil, Felipe Curi, apresentou dados da segurança pública e aproveitou o espaço para se despedir do cargo, já que deve disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Nos bastidores, a movimentação eleitoral ganha força, com a expectativa de que cerca de 15 secretários estaduais entrem na corrida este ano.
FÓRUM DE TURISMO
Antes do almoço, Daniela participou do fórum de turismo promovido pela Revista Veja. O encontro reuniu autoridades e representantes do setor para discutir caminhos e desafios para o crescimento sustentável da atividade no país.Entre os presentes estavam o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, e o deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE), presidente da Frente Parlamentar Mista do Turismo no Congresso Nacional — nomes que reforçam o peso político e institucional do evento. "Estamos em busca das melhores práticas e parcerias com empreendedores do setor para fortalecer o turismo em nossa cidade. O objetivo é claro: fomentar um turismo sustentável, que gere emprego, renda e orgulho para todos os araruamenses", destacou Daniela.
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