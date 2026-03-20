Daniela Soares participa de fórum de turismo realizado no Rio de Janeiro. - Reprodução/ Ascom

Daniela Soares participa de fórum de turismo realizado no Rio de Janeiro.Reprodução/ Ascom

Publicado 20/03/2026 14:16

Araruama - A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), teve uma agenda intensa e politicamente estratégica no Rio de Janeiro, nesta quinta (19). Em um mesmo dia, a gestora transitou entre o debate sobre turismo e os bastidores de articulações com a elite empresarial e política do Estado. Após participação no fórum de turismo promovido pela revista Veja (nota abaixo), Daniela seguiu para um almoço restrito promovido pelo Lide, no hotel Fairmont, em Copacabana. O encontro reuniu algumas das principais lideranças empresariais do país, consolidando-se como um dos ambientes mais influentes para networking e articulação de alto nível na América Latina.



ÚNICA DA REGIÃO DOS LAGOS



Daniela, inclusive, foi a única chefe do Executivo da Região dos Lagos presente no evento. Na mesma mesa da prefeita estava o senador Flávio Bolsonaro (PL), reforçando a conexão com figuras de peso do cenário político nacional. Entre os destaques da programação, o secretário estadual de Polícia Civil, Felipe Curi, apresentou dados da segurança pública e aproveitou o espaço para se despedir do cargo, já que deve disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Nos bastidores, a movimentação eleitoral ganha força, com a expectativa de que cerca de 15 secretários estaduais entrem na corrida este ano.



Debates abordaram desafios e oportunidades para o turismo no país. Reprodução/ Ascom



FÓRUM DE TURISMO



Antes do almoço, Daniela participou do fórum de turismo promovido pela Revista Veja. O encontro reuniu autoridades e representantes do setor para discutir caminhos e desafios para o crescimento sustentável da atividade no país.Entre os presentes estavam o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, e o deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE), presidente da Frente Parlamentar Mista do Turismo no Congresso Nacional — nomes que reforçam o peso político e institucional do evento. "Estamos em busca das melhores práticas e parcerias com empreendedores do setor para fortalecer o turismo em nossa cidade. O objetivo é claro: fomentar um turismo sustentável, que gere emprego, renda e orgulho para todos os araruamenses", destacou Daniela.

Prefeita de Araruama foi a única da Região dos Lagos presente no evento. Reprodução/ Ascom