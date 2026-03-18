Prefeito Fábio do Pastel discute com a Caixa a modernização da iluminação pública. - Reprodução/ Ascom

Prefeito Fábio do Pastel discute com a Caixa a modernização da iluminação pública.Reprodução/ Ascom

Publicado 18/03/2026 13:32

São Pedro da Aldeia - O prefeito de Fábio do Pastel (PL) começou a semana mirando uma das agendas mais estratégicas da gestão: a modernização da iluminação pública de São Pedro da Aldeia. Em reunião com a Caixa Econômica Federal, o chefe do Executivo avançou na estruturação da Parceria Público-Privada (PPP) voltada ao setor.



Segundo Pastel, a primeira fase do projeto já foi concluída e prevê a substituição de cerca de 17 mil pontos de luz por tecnologia LED, além da implantação de iluminação cênica em pontos turísticos da cidade — um movimento que combina urbanismo com potencial de valorização econômica.



Nos bastidores, a PPP é tratada como uma das principais apostas da gestão para equilibrar eficiência e redução de custos, ao mesmo tempo em que amplia a sensação de segurança nas ruas.



Com o avanço das tratativas, a expectativa agora gira em torno das próximas etapas do projeto, que devem consolidar a parceria e definir o cronograma de execução — ponto que pode transformar a iluminação pública em uma vitrine concreta da gestão de Pastel.