Prefeita Daniela Soares anuncia avanço no projeto de drenagem e pavimentação no bairro Fazendinha. - Reprodução/ Ascom

Prefeita Daniela Soares anuncia avanço no projeto de drenagem e pavimentação no bairro Fazendinha.Reprodução/ Ascom

Publicado 13/03/2026 13:43

Araruama - A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), anunciou que finalmente vai sair a tão esperada obra de drenagem e pavimentação no bairro Fazendinha, uma demanda de anos. Nesta quinta (12), o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, avisou que a abertura de licitação sai dia 17 de março (terça-feira), e que o projeto prevê a contratação de empresa especializada para elaboração do projeto executivo e execução das obras, que incluem drenagem, pavimentação, sinalização viária e construção de calçadas. A iniciativa tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana, aumentar a segurança no trânsito e resolver problemas históricos de infraestrutura enfrentados pelos moradores do bairro.



Com investimento estimado em cerca de R$ 71,8 milhões, a obra terá prazo de execução de 360 dias e será realizada por meio de licitação na modalidade concorrência, com acompanhamento da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas.

PARCERIA É IMPORTANTE



Daniela Soares ressaltou a importância da parceria com o Governo do Estado para viabilizar as obras de infraestrutura previstas para o bairro Fazendinha. Segundo ela, o projeto é resultado de um trabalho de articulação iniciado há cerca de um ano para garantir melhorias estruturais à região. Durante a visita ao local, a prefeita afirmou que a intervenção representa um avanço importante para a qualidade de vida dos moradores. De acordo com Daniela, a expectativa é que as obras comecem entre o fim de abril e o início de maio.