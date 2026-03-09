Prefeito Fabinho Costa e Claudinha Souza, atual secretária de Assistência Social.Reprodução
Prefeito Fabinho Costa cria Secretaria da Mulher e muda estrutura em Iguaba
Claudinha Souza vai assumir nova pasta; prefeito também prepara Secretaria do Consumidor
Passagem de comando no 25º BPM reúne autoridades da Região dos Lagos
Cerimônia em Cabo Frio oficializa posse do tenente-coronel André Luiz Almeida e marca nova etapa na segurança regional
Castro inaugura Faetec e elogia prefeita Daniela Soares: 'jovem educadora'
Durante a cerimônia, governador também anunciou novo batalhão da PM e destacou investimentos do Estado no município
Governador e prefeito de Iguaba Grande inauguram base do 'Segurança Presente'
Programa passa a atuar diariamente no centro da cidade com equipes a pé, de bicicleta, motos e viaturas
Cláudio Castro entrega base de segurança em Búzios e Alexandre Martins sinaliza apoio
Inauguração do programa Segurança Presente reúne lideranças e expõe movimentos da pré-campanha
Secretário de Governo articula e aproxima Arraial do Palácio Guanabara
Thiago Fantinha recebeu, na sede da administração cabista, o prefeito carioca, Eduardo Paes, e seu vice, Cavaliere
