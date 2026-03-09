Prefeito Fabinho Costa e Claudinha Souza, atual secretária de Assistência Social. - Reprodução

Prefeito Fabinho Costa e Claudinha Souza, atual secretária de Assistência Social.Reprodução

Publicado 09/03/2026 16:16

Iguaba Grande - O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), prepara uma mudança importante na estrutura da prefeitura. Em primeira mão à coluna, ele confirmou a criação da Secretaria da Mulher, projeto que já passou pela Câmara Municipal e aguarda apenas retorno para sanção. A novidade vem acompanhada de mudanças no primeiro escalão.

Para comandar a nova pasta, Fabinho já tem nome definido: Claudinha Souza, atual secretária de Assistência Social. Com a movimentação, quem assume o comando da assistência será a atual subsecretária, Andrea Fabíola. A escolha, segundo o prefeito, reforça uma característica que ele fez questão de destacar: o protagonismo feminino dentro do governo municipal.

Hoje, várias áreas estratégicas da administração já estão sob comando de mulheres. É o caso da Educação, com Camila Lessa, da Saúde, com Karyn Netto, e do Turismo, comandado por Carla Valle, apontada por Fabinho como uma das responsáveis por impulsionar o setor na cidade. Na Secretaria de Obras, a subsecretária Dayana Monteiro também integra o grupo de gestoras com funções de destaque.

Nos bastidores, o prefeito tem repetido que boa parte do orçamento municipal está atualmente sob responsabilidade feminina — algo que ele vê como sinal de confiança e reconhecimento do trabalho dessas gestoras. A expectativa dele é que a criação da Secretaria da Mulher fortaleça ainda mais as políticas públicas voltadas ao público feminino.

Mas as mudanças não param por aí. Fabinho também revelou outra movimentação administrativa: a extinção da pasta de Assuntos Políticos para dar lugar à Defesa do Consumidor. A ideia, segundo ele, é ampliar a proteção da população, principalmente diante das frequentes reclamações envolvendo concessionárias de serviços essenciais.

A iniciativa ganha peso especialmente em uma cidade com grande número de idosos e crescente demanda por mediação em conflitos com as concessionárias Enel e Prolagos. O prefeito, inclusive, se reuniu com o secretário estadual de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, para alinhar possíveis parcerias e diretrizes pra nova estrutura.

Sobre quem vai comandar a futura secretaria, Fabinho mantém mistério. Disse que o nome está sendo analisado e será anunciado em breve.