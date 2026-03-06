Prefeitos de Cabo Frio e Iguaba Grande, Dr. Serginho (PL) e Fabinho Costa (CID). - Reprodução/ RC24h

Cabo Frio - A cerimônia de passagem de comando do 25º Batalhão da Polícia Militar (25º BPM), realizada nesta sexta-feira (6), em Cabo Frio, reuniu diversas autoridades políticas e representantes das forças de segurança da Região dos Lagos. O evento oficializou a posse do tenente-coronel André Luiz Almeida de Paula como novo comandante da unidade, responsável pelo policiamento de sete municípios da região.



A solenidade também marcou a despedida da coronel Andreia Ferreira da Silva do comando do batalhão. Ela passa a assumir o recém-criado 8º Comando de Policiamento de Área (8º CPA), estrutura estratégica da Polícia Militar responsável por coordenar batalhões na Costa do Sol.



Entre as autoridades presentes estavam os prefeitos de Cabo Frio e Iguaba Grande, Dr. Serginho (PL) e Fabinho Costa (CID), além de representantes de outras instituições públicas e das forças de segurança.

Durante o evento, também foi destacado que a sede do 8º CPA será instalada em Cabo Frio. A implantação da estrutura no município foi possível graças à cessão de um terreno pela Prefeitura de Cabo Frio para a Polícia Militar. Com isso, a cidade passará a concentrar duas importantes estruturas da corporação: o 25º BPM e o comando regional responsável por coordenar batalhões da Região dos Lagos.



O prefeito de Cabo Frio destacou a importância da continuidade do trabalho desenvolvido no batalhão e da parceria entre o município e as forças policiais.



“É uma expectativa muito positiva. O novo comandante já é um grande amigo da cidade de Cabo Frio, era o subcomandante da coronel Andreia e conhece muito bem a realidade da cidade”, afirmou.

Segundo Serginho, os resultados obtidos nos últimos anos demonstram a importância da integração entre prefeitura e órgãos de segurança.



“A coronel Andreia fez um excelente trabalho. Os índices de criminalidade da cidade de Cabo Frio e da Região dos Lagos diminuíram muito, especialmente aqui no município, por conta da parceria que a prefeitura fez com a Polícia Militar”, disse.



O prefeito também destacou investimentos realizados pela administração municipal na área de tecnologia voltada à segurança pública.



“Os índices de 2025 foram os menores dos últimos 20 anos em Cabo Frio. Isso é resultado de muito trabalho e parceria. Temos investido em câmeras de reconhecimento facial, drones de monitoramento e agora finalizamos a contratação do cinturão de segurança da cidade, com câmeras de leitura de placas em vários pontos do município”, explicou.



De acordo com ele, a prefeitura também prepara uma central de monitoramento integrada.

“A gente vai montar uma base central de monitoramento integrando prefeitura, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. A tendência é reduzir cada vez mais os problemas de criminalidade”, afirmou.

“DIA ESPECIAL”



Presente na cerimônia, o prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), também destacou o simbolismo do momento. Ex-policial militar com 23 anos de atuação na corporação, ele relembrou sua trajetória dentro do próprio batalhão.



“Eu tenho muito orgulho de ter sido formado no 25º BPM. É um dia muito especial ver o tenente-coronel Almeida assumindo o comando. Quando eu cheguei aqui em 2002, ele era aspirante”, contou.

Segundo Fabinho, a ascensão do oficial ao comando da unidade representa uma trajetória construída com dedicação dentro da corporação.



“De aspirante a comandante. Foi uma carreira muito bonita que eu pude acompanhar de perto. Trabalhamos lado a lado por muitos anos e posso testemunhar que é um homem de caráter, trabalhador e que dedica a vida a cuidar de pessoas que muitas vezes ele nem conhece”, destacou.



O prefeito também comentou a nova função da coronel Andreia Ferreira da Silva, que continuará atuando diretamente na segurança da Região dos Lagos.



“Desejo toda a sorte do mundo à coronel Andreia. Ela é uma profissional que trabalha muito e melhorou muito os índices de segurança da nossa região. Na polícia a gente costuma dizer que ela está ‘caindo para cima’, assumindo um comando ainda maior”, afirmou.

A troca de comando faz parte de uma reorganização mais ampla promovida pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, publicada no Boletim da PM nº 037, de 3 de março de 2026. As mudanças envolvem nove unidades da corporação em diferentes regiões do estado.



Com a criação do 8º CPA, que será comandado pela coronel Andreia, passam a ficar sob sua coordenação o 25º BPM, sediado em Cabo Frio, o 32º BPM, em Macaé, além de futuras unidades previstas para municípios como Araruama e Maricá.



A presença de lideranças políticas da região na solenidade reforçou o peso institucional do evento, considerado um marco na reorganização da estrutura de segurança pública da Região dos Lagos.