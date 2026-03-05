Governo do Estado e a gestão municipal tem produzido resultados concretos para a população. - Reprodução/ ASCOM e RC24H

Araruama - O governador Cláudio Castro (PL) inaugurou, nesta quinta-feira (5), uma nova unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) no distrito de São Vicente, em Araruama. A entrega, fruto da parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura, acabou se transformando em um ato com forte tom político e institucional — com direito a elogios públicos, aplausos e anúncios de novos investimentos.



A protagonista local foi a prefeita Daniela Soares (PL), que foi ovacionada pelo público durante sua fala. No discurso, Daniela destacou a importância da educação profissional como instrumento de transformação social e agradeceu a parceria com o Estado, reforçando que a nova unidade representa oportunidade concreta para os jovens da cidade ingressarem no mercado de trabalho.



O governador também fez questão de reforçar publicamente o prestígio da prefeita. Em tom elogioso, Castro se referiu a Daniela como "jovem educadora" e destacou sua postura colaborativa na condução do município. Segundo ele, a relação entre o Governo do Estado e a gestão municipal tem produzido resultados concretos para a população.



A nova unidade da Faetec terá capacidade para atender até 400 alunos, oferecendo cursos gratuitos de qualificação profissional voltados à inserção no mercado de trabalho. O secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, afirmou que a expansão da rede tem sido prioridade da gestão estadual, com investimento tanto em novas unidades físicas quanto em formatos digitais de ensino.



Durante o discurso, Castro também defendeu a ampliação da qualificação profissional como estratégia para o desenvolvimento econômico. Segundo ele, a expansão da Faetec começou ainda no período pós-pandemia, mesmo diante de críticas. "Não adianta esperar o leite derramar para depois agir. A gente precisa preparar as pessoas antes, dar condições e dar qualificação", afirmou.



No mesmo evento, o governador aproveitou para reforçar sua linha dura na área da segurança pública e confirmou a implantação de um novo Batalhão da Polícia Militar em Araruama — informação que já havia sido antecipada pela coluna. Ao comentar o tema, Castro criticou o que chamou de narrativas que, segundo ele, inverteram papéis entre criminosos e agentes de segurança, ironizando análises feitas por "especialistas de pantufa".



Além da agenda educacional, o governador também vistoriou obras de recapeamento asfáltico realizadas pelo Estado no município. As intervenções contemplam cerca de 8,6 quilômetros de vias, com investimento superior a R$ 3 milhões, incluindo recuperação do pavimento, nova camada de asfalto e reforço na sinalização viária. O secretário estadual das Cidades, Douglas Ruas, afirmou que as obras fazem parte de um pacote de investimentos voltado à melhoria da mobilidade urbana.

