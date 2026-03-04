Thiago Fantinha entre Eduardo Paes e Cavaliere - Ascom

Thiago Fantinha entre Eduardo Paes e CavaliereAscom

Publicado 04/03/2026 13:11

ARRAIAL DO CABO - Em período pré-eleitoral, não existe agenda inocente — e a visita do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), a Arraial do Cabo, nesta terça (3), está longe de ser apenas institucional.

Recebido na sede da Prefeitura pelo secretário de Governo, Thiago Fantinha, Paes esteve acompanhado de seu vice, Eduardo Cavaliere (PSD), nome cada vez mais presente nas rodas políticas como peça-chave no projeto estadual do grupo.

Oficialmente, a pauta tratou de desenvolvimento regional, turismo e infraestrutura. Nos bastidores, o encontro foi interpretado como mais um movimento calculado no tabuleiro de 2026.

Paes vem ampliando pontes fora da capital e tem intensificado agendas estratégicas no interior fluminense. A Região dos Lagos, com peso eleitoral e forte influência política, não entrou na rota por acaso. A presença simultânea de Cavaliere reforça que o projeto é de grupo.

Fantinha, por sua vez, fez o gesto político correto: declarou que Arraial está aberto ao diálogo e a parcerias institucionais. Em tempos normais, seria apenas discurso republicano. Em ano eleitoral, diálogo também significa articulação.

E há um detalhe que apimentou ainda mais a movimentação: após os abraços e registros oficiais, os "Eduardos" seguiram para uma reunião reservada na própria Região dos Lagos. A coluna apurou que o destino pode ter sido Cabo Frio, onde uma liderança política de peso teria entrado na conversa. Nome? Ainda mantido sob sigilo nos corredores.