Secretário de Governo articula e aproxima Arraial do Palácio Guanabara
Thiago Fantinha recebeu, na sede da administração cabista, o prefeito carioca, Eduardo Paes, e seu vice, Cavaliere
Daniela Soares abre Jornada Pedagógica 2026 com Monja Coen e reúne 4 mil profissionais
Prefeita e a secretária de Educação, Valéria Amaral, defendem formação humanizada e investimento no servidor como base para qualidade do ensino
Prefeitos da Região dos Lagos reforçam planejamento conjunto em reunião do Conderlagos
Encontro em Cabo Frio debateu PPA, LDO, criação do Conselho Fiscal e demandas do Corpo de Bombeiros para fortalecer gestão regional
Búzios projeta 2026 com mais de 50 eventos e reforço de caixa com royalties atrasados
Prefeito Alexandre Martins (REP) aposta na geração de emprego o ano inteiro, anuncia novos projetos inclusivos e confirma decisão judicial que garante repasses da ANP
Araruama firma parceria com o IFRJ para ampliar oferta de cursos de qualificação profissional
Ação tem como objetivo ampliar o acesso da população a oportunidades de formação profissional, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da cidade
Prefeita de Araruama enquadra 84% dos professores e concede reajuste salarial
Gestão de Daniela Soares (PL) garante avanço de até 50% na carreira docente e anuncia aumento de 5,4% para ativos, contratados e inativos
