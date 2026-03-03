Prefeito Alexandre Martins lança Calendário de Eventos 2026Renata Cristiane e Ascom

BÚZIOS - Búzios entra em 2026 com uma estratégia ampliada para fortalecer a economia e consolidar o município como referência turística no Estado do Rio. Durante o lançamento do Calendário de Eventos 2026, realizado no Ferradura Resort, o prefeito Alexandre Martins (REP) anunciou que a cidade saltará de 36 para mais de 50 eventos ao longo do ano, ampliando a política de movimentação econômica fora da alta temporada.

Em discurso enfático, defendeu que a estratégia não é investir pesado no verão — período em que a cidade já registra lotação máxima, com picos de até 470 mil pessoas no Réveillon e média diária de 150 mil visitantes em janeiro e fevereiro —, mas sim fortalecer a chamada "melhor temporada", garantindo fluxo turístico contínuo e geração de emprego durante todo o ano.

Entre as novidades já antecipadas está o evento "Café com Chocolate", voltado ao público PCD, com proposta ampliada em relação às antigas Olimpíadas Down. A programação também prevê fortalecimento de ações ligadas à causa animal, à canoa havaiana e outros projetos que ainda serão detalhados. O secretário de Eventos, Alessandro Lacerda, manteve o suspense sobre duas grandes atrações previstas para 2026: um evento direcionado ao mercado latino e outro envolvendo a segunda bebida mais consumida no mundo.


PAGAMENTO DE ROYALTIES ATRASADOS

Alexandre Martins também aproveitou o momento para anunciar uma vitória judicial importante para o município. Segundo ele, decisão recente garante que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) terá 20 dias para iniciar o pagamento de royalties atrasados - cifra que ultrapassa R$ 1 bi -, o que deve reforçar o caixa municipal em um momento estratégico de expansão de investimentos.

O prefeito ainda rebateu críticas antigas à política de eventos e citou dados da Firjan para sustentar o discurso. De acordo com ele, Búzios, que já ocupou a 24ª posição em geração de empregos, hoje está entre os três municípios que mais geram emprego e renda no Estado. "O calendário é uma construção conjunta com o setor produtivo. Precisamos transformar essas datas em ferramenta de planejamento e promoção", destacou.
