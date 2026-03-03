Prefeito Alexandre Martins lança Calendário de Eventos 2026Renata Cristiane e Ascom
Em discurso enfático, defendeu que a estratégia não é investir pesado no verão — período em que a cidade já registra lotação máxima, com picos de até 470 mil pessoas no Réveillon e média diária de 150 mil visitantes em janeiro e fevereiro —, mas sim fortalecer a chamada "melhor temporada", garantindo fluxo turístico contínuo e geração de emprego durante todo o ano.
Entre as novidades já antecipadas está o evento "Café com Chocolate", voltado ao público PCD, com proposta ampliada em relação às antigas Olimpíadas Down. A programação também prevê fortalecimento de ações ligadas à causa animal, à canoa havaiana e outros projetos que ainda serão detalhados. O secretário de Eventos, Alessandro Lacerda, manteve o suspense sobre duas grandes atrações previstas para 2026: um evento direcionado ao mercado latino e outro envolvendo a segunda bebida mais consumida no mundo.
PAGAMENTO DE ROYALTIES ATRASADOS
Alexandre Martins também aproveitou o momento para anunciar uma vitória judicial importante para o município. Segundo ele, decisão recente garante que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) terá 20 dias para iniciar o pagamento de royalties atrasados - cifra que ultrapassa R$ 1 bi -, o que deve reforçar o caixa municipal em um momento estratégico de expansão de investimentos.
O prefeito ainda rebateu críticas antigas à política de eventos e citou dados da Firjan para sustentar o discurso. De acordo com ele, Búzios, que já ocupou a 24ª posição em geração de empregos, hoje está entre os três municípios que mais geram emprego e renda no Estado. "O calendário é uma construção conjunta com o setor produtivo. Precisamos transformar essas datas em ferramenta de planejamento e promoção", destacou.
