Prefeito Marcelo Magno (PL)Ascom
O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), anunciou que o novo Sistema Municipal de Transporte Público Coletivo começará a operar já na próxima semana, com tarifa fixada em R$ 2. A divulgação foi feita em tom descontraído , com o próprio prefeito ao volante de um dos novos ônibus. O sistema contará com cinco linhas: Pernambuca–Centro; Caiçara–Centro; uma circular atendendo Pernambuca, Caiçara, Figueira e Parque das Garças; outra circular passando por Parque das Garças, Monte Alto, Camboinhas e CPRv; e uma terceira circular ligando Centro, Vila Industrial e Bairro Pontal. Segundo Marcelo, os veículos são equipados com ar-condicionado, acessibilidade e estrutura moderna, garantindo mais conforto e dignidade para moradores e visitantes. O prefeito destacou ainda que a medida deve impulsionar o desenvolvimento local, fortalecer a economia, estimular o turismo e gerar empregos, além de representar economia direta no bolso da população.
CAFÉ COM O VICE-PREFEITO
Já que estamos falando de Arraial do Cabo, o início do ano legislativo municipal foi marcado por um café da manhã promovido, nesta terça-feira (24), pelo vice-prefeito Diego Silveira (MDB), reunindo vereadores do município em um momento de integração e alinhamento. O encontro teve como objetivo fortalecer o diálogo entre o Executivo e o Legislativo, além de abrir espaço para a apresentação de demandas, prioridades e propostas para o novo ciclo de trabalhos na Câmara Municipal. Durante a reunião, foram discutidos temas considerados estratégicos para a cidade, como infraestrutura, serviços públicos e planejamento para os próximos meses.
