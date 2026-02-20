Diego Silveira (MDB) e sua esposa Suzy, e Marcelo Magno (PL) e a ex-primeira-dama Gabi NettoAscom
Entre abraços e articulações, aniversário do vice-prefeito sinaliza engrenagem afinada no governo de Arraial
Presença em peso de secretários, vereadores e aliados alimenta leitura de fortalecimento para a sucessão
'Big Boss' de Maricá reforça apoio à pré-candidata a vice de Paes ao governo
Em ato com prefeito do Rio e Jane Reis - irmã do presidente estadual do MDB, Washington Reis -, Washington Quaquá fala em reconstrução do Estado com aliança entre diferentes forças políticas
Prefeito de Cabo Frio se licencia por dez dias e vice assume comando interino
Dr Serginho viaja com as filhas após semanas intensas e comunica afastamento oficial à Câmara
Autoridades da Região dos Lagos se encontram com Eduardo Paes na Sapucaí
Prefeito carioca esteve com o vice-prefeito de Arraial do Cabo, Diego Silveira; o ex-prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins; e o secretário de Governo cabista, Thiago Fantinha, no último dia de desfiles
Tensão marca sessão na Câmara de São Pedro da Aldeia após embate entre vereadores
Discussão sobre orçamento de até R$ 14 milhões e direito de resposta negado acirra confronto entre Pedro Abreu e o presidente Jean Pierre no Legislativo aldeense
Selo Ouro coloca Arraial do Cabo entre os destaques da Educação no país
Reconhecimento do MEC evidencia gestão de Marcelo Magno e avanço da rede municipal de ensino
