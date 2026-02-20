Diego Silveira (MDB) e sua esposa Suzy, e Marcelo Magno (PL) e a ex-primeira-dama Gabi Netto - Ascom

Publicado 20/02/2026 13:43 | Atualizado 20/02/2026 13:43

Arraial do Cabo - Climinha leve — e estratégico — no gabinete da Prefeitura de Arraial do Cabo, nesta quinta-feira (19). O vice-prefeito Diego Silveira (MDB) foi surpreendido com uma festa pelos 50 anos. Teve parabéns, muitas palmas, secretariado em peso, vereadores, aliados e aquele coro afinado que misturou amizade e política no mesmo compasso.

Vascaíno assumido, sorriso de orelha a orelha e abraçado pela esposa Suzy, Diego celebrou ao lado do prefeito Marcelo Magno (PL) e da ex-primeira-dama Gabi Netto. O gabinete virou ponto de confraternização — e também de leitura política. Pelo tamanho da turma e pelo entusiasmo do grupo, ficou evidente o prestígio do vice dentro da engrenagem do governo, que atravessa fase de alta aprovação.

Nos bastidores, o movimento é interpretado como mais um passo na pavimentação do nome de Diego para a sucessão municipal. Em ano eleitoral no cenário nacional, a cena foi vista como demonstração de unidade e preparo.