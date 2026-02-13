Conflito no plenário - Reprodução

Publicado 13/02/2026 13:37 | Atualizado 13/02/2026 13:38

São Pedro da Aldeia - A sessão da Câmara de Vereadores de São Pedro da Aldeia, nesta quinta-feira (12), foi marcada por um clima de forte tensão e troca de acusações no plenário. O embate entre o vereador Pedro Abreu (REP) e o presidente da Casa, Jean Pierre (PP), que teve início na abertura dos trabalhos legislativos deste ano, ganhou novos capítulos e elevou a temperatura no Legislativo.



Na semana passada, Pedro Abreu trouxe à tona números relacionados ao orçamento da Câmara, que pode chegar a R$ 14 milhões em 2026. Segundo ele, cerca de R$ 5 milhões estariam previstos apenas para contratações. O parlamentar classificou os valores como “sacanagem” e “covardia” com o dinheiro público, em tom crítico à condução administrativa da Casa.



Jean Pierre rebateu as declarações e afirmou que as acusações são inverídicas. Em resposta, Pedro acusou o presidente de fazer “barulho para esconder incompetência”, o que intensificou ainda mais o clima de animosidade entre os dois.



Direito de resposta e microfone desligado



Durante a sessão desta quinta, o impasse se agravou após Pedro afirmar que teve o direito de resposta negado. Segundo ele, ao ser citado por Jean nas considerações finais, solicitou a palavra com base no artigo 76 do Regimento Interno, que assegura manifestação quando um parlamentar é mencionado em plenário.



De acordo com o vereador, o pedido foi indeferido, sua fala interrompida e o microfone desligado por determinação da presidência. Diante da situação, Pedro se dirigiu à Mesa Diretora e utilizou o microfone da presidência para sustentar que sua prerrogativa regimental estava sendo violada, chegando a mencionar a possibilidade de “dar voz de prisão” caso o direito não fosse respeitado.



“Infelizmente, toda ação tem uma reação e a gente precisou intervir para que o regimento interno fosse cumprido e eu pudesse fazer uso da palavra, conforme o regimento para a defesa, uma vez que eu fui citado”, declarou o parlamentar.



Nos bastidores, a avaliação é de que o confronto está longe de um desfecho. Pelo tom adotado nas últimas sessões, o Legislativo aldeense deve enfrentar novos episódios de embate, com plenário atento aos próximos capítulos da disputa política.