Prefeito Carlos Augusto (PL) e o deputado Dr LuizinhoReprodução
Prefeito de Rio das Ostras vai a Brasília e avança com projeto do Rio Imagem
De pires na mão, Carlos Augusto peregrina por gabinetes em busca de recursos. Unidade foi garantida pelo deputado Dr Luizinho e deve ser instalada no hospital de Barra de São João
Prefeito de Rio das Ostras vai a Brasília e avança com projeto do Rio Imagem
De pires na mão, Carlos Augusto peregrina por gabinetes em busca de recursos. Unidade foi garantida pelo deputado Dr Luizinho e deve ser instalada no hospital de Barra de São João
Lançamento do Record Sunset Rio reforça protagonismo regional de Araruama
Prefeita Daniela Soares destacou parcerias com Governo do Estado e aposta em grandes eventos como motor de desenvolvimento
"Não serei Judas": vereador de São Pedro da Aldeia abre o ano com discurso incendiário
Pedro Abreu (REP) denuncia licitações, fala em desperdício de dinheiro público e promete fiscalização sem trégua
Prefeita Daniela Soares anuncia transporte gratuito no aniversário de Araruama
Record Sunset Rio marcam os 167 anos do município sem custos para a Prefeitura
Câmara de Cabo Frio aprova criação da Medalha Aline Rabelo Rangel Azevedo
Todos os 17 vereadores votaram a favor. Presente na sessão, o prefeito Dr. Serginho se emocionou ao falar sobre a homenagem
Prefeito testa IA e promete agilizar reclamações da população em Cabo Frio
Durante corrida matinal, Dr. Serginho usou óculos com inteligência artificial para apontar problemas urbanos; em poucas horas, demandas já haviam sido atendidas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.