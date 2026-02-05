Prefeito Carlos Augusto (PL) e o deputado Dr Luizinho - Reprodução

Publicado 05/02/2026 13:52 | Atualizado 05/02/2026 13:52

Rio das Ostras - O prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto (PL), está em Brasília em uma agenda intensa de articulação política, num movimento que é descrito sem rodeios: "pires na mão". A missão é pressionar, negociar e ampliar apoios para destravar projetos considerados estratégicos para o município e a Região dos Lagos.

Na noite de terça-feira (3), a coluna conversou por telefone com o prefeito, que confirmou estar na capital federal e antecipou o tom da agenda. "Vou passar toda a quarta-feira batendo na porta dos gabinetes", disse Carlos Augusto.

Poucas horas depois, a ofensiva política rendeu resultado. Em encontro com o deputado federal Dr. Luizinho (PP), o prefeito recebeu a confirmação de que o Rio Imagem da Região dos Lagos finalmente vai sair do papel. O projeto, do Governo do Estado, prevê a implantação de um centro público de diagnóstico, com oferta de exames de alta complexidade pelo SUS, como ressonância magnética, tomografia e mamografia — uma demanda antiga dos municípios da região.

Segundo Dr. Luizinho, a unidade deverá ser implantada no Hospital de Barra de São João, com impacto direto no atendimento de pacientes de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Cabo Frio e cidades vizinhas. A expectativa é reduzir filas, evitar deslocamentos longos e ampliar o acesso a exames que hoje representam um gargalo na rede pública.

Na mesma rodada de articulações, Carlos Augusto também se reuniu com o deputado Bebeto (PP), reforçando a estratégia de ampliar a base de apoio político no Congresso e acelerar a liberação de projetos e investimentos.