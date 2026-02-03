Câmara aprova criação da Medalha Aline Rabelo Rangel Azevedo - Reprodução

Publicado 03/02/2026 16:51 | Atualizado 03/02/2026 16:51

Cabo Frio - A Câmara Municipal de Cabo Frio aprovou por unanimidade, nesta terça-feira (3), a criação da Medalha “Aline Rabelo Rangel Azevedo”, destinada a homenagear personalidades que se destaquem na assistência social e em ações de relevante alcance social no município. O Projeto de Resolução 001/2026, de autoria do presidente da Casa, vereador Vaguinho (PL), com a coautoria dos demais vereadores, foi aprovado em regime de urgência durante a sessão ordinária que marcou a abertura dos trabalhos legislativos de 2026.



A honraria será concedida anualmente, em sessão solene comemorativa do aniversário de Cabo Frio, celebrado em 13 de novembro. A medalha busca reconhecer cidadãos cujas ações promovam o bem-estar coletivo, a inclusão, a solidariedade e a transformação social na cidade.



A proposta homenageia a memória de Aline Rabelo Rangel Azevedo, advogada e ex-primeira-dama de Cabo Frio, falecida em 23 de janeiro de 2026, após lutar contra o câncer. Durante sua trajetória, se destacou pela dedicação às causas sociais e comunitárias, especialmente ao lado de Serginho, atuando com empatia e compromisso com as pessoas em situação de vulnerabilidade social.



“Esta medalha representa o reconhecimento institucional a pessoas que dedicam suas vidas a transformar positivamente a realidade de nossa cidade através do trabalho social. Ao homenagear Aline, estamos também valorizando todos aqueles que, como ela, fazem da solidariedade e do cuidado com o próximo uma missão de vida”, afirmou Vaguinho.



Presente na sessão, o prefeito Dr. Serginho se emocionou ao falar sobre a homenagem. “É um momento muito difícil da minha vida. Ela participou de toda a construção da minha vida como homem público. A Aline me transformou, dia a dia, em um homem muito melhor. Nossa cumplicidade, nossa parceria durante os 25 anos de relacionamento. O cuidado que ela tinha com a nossa família. Não posso deixar de falar sobre a pessoa pacífica, do bem. Nunca vi Aline ser injusta com alguma pessoa. Tudo isso se refletia no cuidado que ela tinha com qualquer pessoa. Em todo o momento Aline lutou pela vida. Ela nunca reclamou de tudo o que estávamos passando. E ainda conseguia nos dar força para continuarmos o trabalho. E assim faremos”, declarou.



Com a aprovação, a Medalha “Aline Rabelo Rangel Azevedo” passa a integrar o rol de honrarias concedidas pela Câmara Municipal de Cabo Frio, ao lado das Medalhas Major Belegard, Otime Cardoso dos Santos, Victorino Carriço, José Bonifácio, Mérito Legislativo Acyr Silva da Rocha, Daracy Dinuci Francisconi, Dedihel Duarte de Azevedo e Aires Bessa.

Prefeito reforça parceria com Legislativo em 2026



Durante a sessão de abertura dos trabalhos legislativos de 2026, o prefeito Dr. Serginho utilizou a tribuna para reforçar a importância da parceria entre o Poder Executivo e o Legislativo. O gestor destacou que o diálogo institucional será mantido e que o Executivo continua como parceiro nas demandas que cada vereador necessita resolver em seus bairros.



“Que a Câmara e o Executivo sigam juntos na reconstrução de Cabo Frio. Que a parceria que deu certo em 2025 continue por 2026. Que trabalhemos em harmonia para desenvolver políticas públicas que façam a nossa cidade continuar avançando e que continue um lugar maravilhoso para se viver. Podem contar com meu empenho e meu foco para melhorar Cabo Frio, melhorar a vida do cidadão cabo-friense, e conto com a ajuda de toda a Câmara para isso”, finalizou Dr. Serginho.