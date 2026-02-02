Magno Dheco (MDB) - Ascom

Araruama - Amparado por uma resolução aprovada pela própria Câmara de Araruama, que antecipou em um ano a eleição da Mesa Diretora, o vereador Magno Dheco (MDB) garantiu a recondução ao comando do Parlamento para o biênio 2027–2028 com votação unânime dos vereadores presentes.



Na prática, a antecipação do pleito — embora formalmente respaldada por norma interna — levantou questionamentos nos bastidores sobre sua compatibilidade com a Lei Orgânica do Município e com princípios constitucionais que vedam reeleições sucessivas para o mesmo cargo na Mesa Diretora. Ainda assim, o plenário optou por fechar questão em torno do atual presidente, sem debates públicos ou manifestações contrárias.



O gesto político chama atenção não apenas pela engenharia regimental, mas também pelo contexto sensível que cerca o nome de Magno Dheco. Mesmo diante de suspeitas graves que circulam nos bastidores e já foram objeto de comentários públicos, os vereadores entenderam que era mais conveniente garantir estabilidade interna do que enfrentar o desgaste institucional de um novo comando. Oficialmente, ninguém tocou no assunto durante a sessão.



Magno comemorou a vitória e discursou em tom institucional, falando em responsabilidade, diálogo e compromisso com a população. Do lado de fora do plenário, porém, a sensação é de que a política falou mais alto.