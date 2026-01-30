Reunião estratégica - Ascom

Araruama - A Prefeitura realizou, nesta quinta-feira (29), uma reunião estratégica para definir o esquema especial de segurança do Record Sunset Rio. O evento, que faz parte da programação oficial do aniversário de 167 anos da cidade, acontece entre os dias 5 e 8 de fevereiro, na Praia do Centro, na orla de Araruama. O evento tem patrocínio total do Governo do Estado do Rio de Janeiro.



O encontro contou com a presença das secretarias municipais de Governo, Segurança e Turismo e de representantes de todas as forças de segurança que atuam no município.



Participaram da reunião o secretário de Governo, Anderson Moura; o secretário de Segurança, Pedro Soares; o secretário de Turismo, Thiago Moura; além do capitão Genilson, comandante da 3ª Companhia do 25º Batalhão da Polícia Militar; do coronel Moreira Jr., comandante do 27º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Araruama; do delegado titular da 118ª DP, Milton Siqueira Jr., representando a Polícia Civil; do comandante Nascimento, da Guarda Civil Municipal; e da superintendente da Defesa Civil, Sheila Mendes.



O planejamento integrado envolve ações de ordenamento urbano, aumento da fiscalização e maior cobertura no controle de acessos, reforço do policiamento ostensivo entre as diversas forças de segurança e monitoramento tecnológico com o uso de reconhecimento facial e de drones.



MEGAOPERAÇÃO EM 3 PONTOS DA CIDADE



A megaoperação prevê barreiras de fiscalização em três pontos da cidade: no km 30 da Via Lagos, na RJ-106, no Trevo da Patrulha Rodoviária (Trevo da Gigi) e na Rodovia Amaral Peixoto, em frente ao Estádio Rei Pelé. O esquema de segurança inclui ainda a atuação da cavalaria da Polícia Militar e o caminhão de comando e controle da PM, equipado com tecnologia de reconhecimento facial, além do emprego de drones da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, que farão o monitoramento aéreo do espaço do evento.



O esquema de segurança inclui cerca de 150 agentes da PM, Guarda Civil, Polícia Civil e bombeiros, 30 viaturas, incluindo reboques, e tendas operacionais com equipes especializadas. O monitoramento aéreo e terrestre será contínuo durante os quatro dias de evento. E a fiscalização também será intensificada, com barreiras para ônibus e vans de excursão, que terão acesso controlado e estacionamento em local específico ainda a ser definido.



Como medida de segurança, será terminantemente proibida a entrada com garrafas de vidro. Também será proibida a instalação de tendas e barracas na orla, dentro do perímetro do evento. E não será permitido o estacionamento nas imediações do palco, exceto para ambulâncias e viaturas de segurança.



VIAS SERÃO INTERDITADAS



Durante o evento, para facilitar a circulação dos pedestres, as duas pistas da Rodovia Amaral Peixoto, no trecho que compreende a orla na Praia do Centro até a Praça de Eventos da Pontinha, serão fechadas. Algumas ruas do entorno, como a Avenida Brasil e a Avenida Estados Unidos também permanecerão interditadas até às 5h da manhã para garantir a dispersão segura do público.



A Prefeitura ampliará o uso de gradis metálicos, criará áreas específicas de entrada e saída de ambulâncias e concentrará viaturas de segurança em pontos estratégicos. Também haverá uma área exclusiva para atendimentos emergenciais e suporte especializado para mulheres. A Defesa Civil instalará um estande para distribuição de pulseiras de identificação para crianças, assim como realizou na Expo Araruama 2025.



EXPECTATIVA DE 50 MIL PESSOAS POR DIA



Representando a prefeita Daniela Soares (PL), o secretário de Governo, Anderson Moura, coordenou a reunião e destacou a importância da atuação conjunta entre todos os órgãos.



"Este ano, a programação de aniversário tomou uma proporção muito maior do que nos anos anteriores. Vamos receber visitantes de várias regiões do pai. A expectativa é recebermos mais de 50 mil pessoas por dia, por isso, precisamos garantir organização, mobilidade e segurança. Essa reunião foi fundamental para alinhar as informações e somar forças entre todas as instituições envolvidas", avalia o secretário de Governo.



Segundo o secretário de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, Pedro Soares, o esquema de segurança será o maior já organizado na cidade. A expectativa é que o planejamento resulte no mesmo padrão de excelência adotado no Réveillon, quando não houve registro de nenhuma ocorrência policial no município.



"Estamos montando uma operação integrada, com tecnologia avançada e presença ostensiva. Assim como no Réveillon, quando tivemos um evento tranquilo e sem ocorrências, nosso objetivo é proporcionar segurança total para moradores e turistas durante todos os dias do festival. Estamos planejando os mínimos detalhes para que tudo transcorra tranquilamente e para que todos possam comemorar em segurança", afirma Pedro.



O capitão Genilson, comandante da 3ª Companhia do 25º Batalhão da Polícia Militar, enfatizou o reforço do policiamento e a importância do uso de recursos tecnológicos durante todos os dias de programação.



"Teremos um efetivo ampliado, viaturas posicionadas estrategicamente, caminhão de monitoramento com reconhecimento facial e uso de drones. Esse conjunto de ações inibe a criminalidade e garante uma resposta rápida a qualquer situação", garante o comandante da PM.



“Nosso foco é garantir a máxima segurança e que todos aproveitem o evento da melhor forma. Para isso, vamos reforçar nossas equipes, ampliar os equipamentos disponíveis e utilizar toda a tecnologia para garantir a segurança de todos”, assegura o coronel Moreira Jr., comandante do 27º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Araruama.



Já o delegado titular da 118ª DP, Milton Siqueira Jr., ressaltou a importância da integração entre as forças policiais e do planejamento antecipado.



"A Polícia Civil estará atuando de forma integrada com os demais órgãos, com equipes de inteligência e ações preventivas para coibir qualquer tipo de delito durante o evento. Quando organizamos o planejamento com antecedência e de forma integrada, o resultado aparece", avalia o delegado.



Com a união das forças de segurança, investimento em tecnologia, ordenamento urbano e uma das maiores estruturas já montadas para um evento no município, a Prefeitura reforça o compromisso de oferecer uma programação histórica, totalmente gratuita, com público recorde, segura e bem organizada para celebrar o aniversário da cidade. E o que é melhor, sem utilizar recursos públicos da Prefeitura, já que o Record Sunset Rio, está sendo realizado pela Record Rio, com patrocínio total do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

