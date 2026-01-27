Prefeito Fábio do Pastel (PL) cumpre agenda institucional em Brasília - Reprodução

Prefeito Fábio do Pastel (PL) cumpre agenda institucional em Brasília Reprodução

Publicado 27/01/2026 15:58 | Atualizado 27/01/2026 15:58

São Pedro da Aldeia - O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), está em Brasília cumprindo agenda institucional. Nesta terça-feira (27), o chefe do Poder Executivo municipal acompanha a eleição dos conselheiros que irão representar os 5.569 municípios brasileiros no Conselho Superior do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

O município participa do processo por meio da chapa da Confederação Nacional de Municípios (CNM). Também participam do evento o secretário municipal de Fazenda, Reinaldo Martins, e o fiscal de tributos da Prefeitura, Felipe Ribeiro. A presença da comitiva ocorre no âmbito das discussões relacionadas à implantação do novo sistema tributário nacional.

O Comitê Gestor do IBS será responsável pela administração, coordenação e regulamentação do imposto, que substituirá o Imposto Sobre Serviços (ISS) e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O Conselho Superior será formado por 27 representantes dos estados, 27 representantes dos municípios e dois suplentes.

A participação de São Pedro da Aldeia ocorre durante as discussões nacionais sobre a implementação do novo sistema tributário e envolve o acompanhamento das etapas de definição e governança do IBS.