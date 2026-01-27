Prefeito Fábio do Pastel (PL) cumpre agenda institucional em Brasília Reprodução
Prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, acompanha em Brasília eleição do Conselho Superior do IBS
Comitiva municipal participa de agenda institucional sobre a implantação do novo sistema tributário nacional
Fabinho Costa lança pedra fundamental do Destacamento dos Bombeiros em Iguaba
Unidade deve ser inaugurada entre 90 e 120 dias e representa avanço histórico na segurança pública e na proteção civil do município
Arraial do Cabo zera fila da educação infantil em tempo integral pelo 2º ano consecutivo
Prefeito Marcelo Magno (PL) esclarece sorteio de vagas e destaca expansão da rede municipal: município saltou de 135 vagas em 2021 para mais de 1.500 em 2026
Araruama será sede do 42º Batalhão da Polícia Militar e fortalece segurança pública na Região dos Lagos
A medida integra a reestruturação administrativa e operacional da corporação, anunciada nesta segunda-feira (26) pela Secretaria Estadual de Polícia Militar
Cláudio Castro presta solidariedade a Dr. Serginho pela morte da primeira-dama de Cabo Frio
Governador destacou a trajetória de Aline Rabelo Azevedo e reforçou a relação política construída ao longo dos anos
Ao lado do governador Cláudio Castro, Fabinho Costa reforça aposta na segurança pública
Prefeito de Iguaba Grande destacou o alcance estratégico da iniciativa estadual e lembrou que a cidade já vem se antecipando a esse movimento
