26/01/2026

Araruama - O Governo do Estado do Rio de Janeiro realizou, nesta segunda-feira (26), no Palácio Guanabara, a cerimônia de apresentação do novo Organograma da Polícia Militar e do Plano Estratégico da Secretaria de Estado da Polícia Militar (SEPM) para o período de 2025 a 2029. Durante o evento, o governador Cláudio Castro assinou o decreto que oficializa a reestruturação administrativa e operacional da corporação em todo o território fluminense.



Entre as principais mudanças está a criação do 8º Comando de Policiamento de Área (CPA), uma nova estrutura intermediária de comando responsável pela coordenação dos batalhões em regiões geográficas específicas. A medida prevê ainda a implantação de dois novos batalhões: o 42º BPM, que será instalado em Araruama e ficará responsável pelo policiamento da região, compreendendo os municípios de Araruama, Saquarema e Iguaba Grande, e o 13° BPM, em Maricá.



A reestruturação faz parte de um amplo processo de modernização institucional da Polícia Militar, que contempla a criação de 36 novas unidades, investimentos em inteligência, aprimoramento da gestão de pessoas, fortalecimento do efetivo, modernização tecnológica, integração de sistemas de dados, automação dos boletins de ocorrência e ações voltadas à transparência e valorização profissional.



Para o governador Cláudio Castro, a medida representa um avanço estrutural importante para a segurança pública do estado e também para a região.



42º em Araruama vão refletir diretamente na melhoria dos serviços prestados na região. Estamos construindo uma polícia cada vez mais integrada, moderna e eficiente. A revisão dos comandos de policiamento e dos batalhões é um dos principais avanços desse processo”, afirmou o governador.



O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Menezes, classificou a mudança como um marco para a corporação. “Este é um momento histórico para a Polícia Militar. O novo organograma torna a estrutura mais enxuta, mais eficiente e preparada para os desafios atuais. Essa reorganização terá impacto direto nos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, fortalecendo a capacidade operacional e a presença territorial da corporação”, destacou o comandante.



A prefeita Daniela Soares, acompanhou a assinatura do decreto que viabiliza a implantação do 42º Batalhão da Polícia Militar no município, junto com o secretário de Segurança, Pedro Soares, o secretário de Governo, Anderson Moura, com vereadores de Araruama, e com o deputado da Região dos Lagos, Pedro Ricardo. Com a nova unidade, Araruama passa a sediar um batalhão que vai ampliar a capacidade de planejamento, comando e resposta das forças de segurança pública na região.



"A implantação do 42º BPM representa um marco histórico para a nossa cidade e para toda a região. É um avanço enorme na área da segurança pública, que vai permitir mais agilidade no policiamento, maior presença nas ruas e um combate mais eficiente à criminalidade. Essa conquista é fruto de muito diálogo e parceria com o Governo do Estado, e reforça o nosso compromisso de continuar trabalhando para garantir mais tranquilidade, proteção e qualidade de vida para a população araruamense", ressalta a prefeita.