Governador Cláudio Castro presta solidariedade a Dr. Serginho pela morte da primeira-dama

Renata Cristiane
Cabo Frio - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), usou suas redes sociais nesta sexta-feira (23) para prestar solidariedade ao prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), pelo falecimento da primeira-dama do município, Aline Rabelo Azevedo. A manifestação pública do governador destacou não apenas o momento de dor vivido pela família, mas também a trajetória de Aline à frente das ações sociais no município.
Na postagem, Castro afirmou ter recebido "com profunda tristeza" a notícia e se solidarizou com o prefeito, as filhas do casal, familiares, amigos e com toda a população cabo-friense. O governador ressaltou ainda o perfil de Aline, marcado, segundo ele, pela sensibilidade, pela proximidade com as pessoas e pelo compromisso com o cuidado e o serviço público.
"Que Deus conforte o coração de todos e conceda força para atravessar esse momento tão difícil", escreveu.
A manifestação também evidencia a relação política próxima entre o governador e Dr. Serginho, construída ao longo de anos. Quando decidiu disputar a Prefeitura de Cabo Frio, Dr. Serginho contou com apoio declarado de Castro. Desde então, a relação institucional entre o governo do estado e o município tem sido marcada por diálogo frequente e parceria administrativa.