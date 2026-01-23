Governador Cláudio Castro presta solidariedade a Dr. Serginho pela morte da primeira-dama - Reprodução/Redes sociais

Publicado 23/01/2026 13:40 | Atualizado 23/01/2026 13:41

Na postagem, Castro afirmou ter recebido "com profunda tristeza" a notícia e se solidarizou com o prefeito, as filhas do casal, familiares, amigos e com toda a população cabo-friense. O governador ressaltou ainda o perfil de Aline, marcado, segundo ele, pela sensibilidade, pela proximidade com as pessoas e pelo compromisso com o cuidado e o serviço público.

"Que Deus conforte o coração de todos e conceda força para atravessar esse momento tão difícil", escreveu.

A manifestação também evidencia a relação política próxima entre o governador e Dr. Serginho, construída ao longo de anos. Quando decidiu disputar a Prefeitura de Cabo Frio, Dr. Serginho contou com apoio declarado de Castro. Desde então, a relação institucional entre o governo do estado e o município tem sido marcada por diálogo frequente e parceria administrativa.