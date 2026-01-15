Prefeita Daniela Soares e o José Dimas Alcarde Filho, head de Operações da Enel Grids - Ascom

Araruama - A reunião contou com a presença de José Dimas Alcarde Filho, head de Operações da Enel Grids, e com a diretora de relações institucionais, Andréa Andrade. A prefeita pontuou sobre os problemas recorrentes de blecautes e apagões na cidade, que impactam diretamente na qualidade de vida da população, especialmente neste período de alta temporada, quando há um aumento significativo no fluxo de moradores e visitantes, e cobrou uma posição concreta da concessionária, com prazos e soluções efetivas.

“Aproveitei a presença dos representantes da Enel na cidade para fazer essa cobrança de forma direta, porque a concessionária tem que ter essa responsabilidade e esse comprometimento. Pedi que eles façam mais investimentos na cidade e também para que diminuam o tempo de resposta, porque, às vezes, a energia demora muito para retornar, e isso prejudica todo mundo”, afirmou a prefeita.

Durante o encontro, o head de Operações da Enel, prometeu que a concessionária vai melhorar a qualidade de abastecimento na cidade e fará mais investimentos na região.

“Nós estamos prevendo mutirões de poda, que vão começar a partir da próxima semana, que é um dos principais ofensores das causas de desligamento de energia na região. Além disso, nós estamos fazendo um trabalho de primarização da mão de obra, que vai ter início a uma Escola de Eletricistas, que nós vamos formar pessoas da região, para termos esse profissional qualificado e habilitado para prestar serviço, trabalhando para a Enel e restabelecendo o fornecimento de energia na região. Então, daremos continuidade a todos os investimentos para melhorar a qualidade de fornecimento a todos os clientes e munícipes”, prometeu José Dimas.