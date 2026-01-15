Prefeita Daniela Soares e o José Dimas Alcarde Filho, head de Operações da Enel GridsAscom
Daniela Soares se reúne com representantes da Enel e cobra comprometimento da concessionária
Durante o encontro, o head de Operações da Enel, prometeu à prefeita de Araruama que a concessionária vai melhorar a qualidade de abastecimento na cidade e fará mais investimentos na região
Prefeito de Iguaba Grande avança em articulações para implantação de rodoviária na cidade
Fabinho Costa recebeu, nesta quarta-feira (14), os presidentes do Detro, Raphael Salgado, e da Coderte, Fabiano Faraco, para discutir a pauta
Secretários de Turismo da Costa do Sol se reúnem com Gustavo Tutuca para alinhar ações regionais
Participaram representantes de Araruama, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema
Prefeito de Búzios anuncia transição energética e prepara novidades pós-Carnaval
Alexandre Martins antecipa adoção de carros elétricos, energia solar e novos eventos no calendário da cidade
Prefeito de São Pedro da Aldeia autoriza instalação da BYD e fortalece polo automotivo
Nova unidade no bairro Balneário deve gerar mais de 30 empregos diretos e impulsionar a economia local
Fabinho Costa inaugura espaço de lazer e reforça investimentos em Iguaba Grande
Área de 5 mil m², na Vila Nova, reúne esporte, lazer e paisagismo e passa a atender moradores de todas as idades
