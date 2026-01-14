Prefeito Fabinho Costa recebe os presidentes do Detro, Raphael Salgado, e da Coderte, Fabiano Faraco - Ascom

Prefeito Fabinho Costa recebe os presidentes do Detro, Raphael Salgado, e da Coderte, Fabiano FaracoAscom

Publicado 14/01/2026 15:21 | Atualizado 14/01/2026 15:22

Iguaba Grande - O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), recebeu, nesta quarta-feira (14), o presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ), Raphael Salgado, e com o presidente da Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro (Coderte-RJ), Fabiano Faraco, para discutir a criação de uma rodoviária no município. A iniciativa teve como objetivo facilitar o deslocamento de moradores e visitantes pelo estado do Rio de Janeiro, além de fortalecer o turismo e impulsionar o desenvolvimento econômico local.



A implantação de uma rodoviária representa um avanço significativo para Iguaba Grande, ampliando a conectividade da cidade com outras regiões e oferecendo mais conforto, segurança e acessibilidade para quem chega ou sai do município. A informação foi dada em primeira mão, logo pela manhã, pelo vereador Luciano Silva (União), durante entrevista no programa "Renata Cristiane Online", da rádio RCFM 88,7, em Cabo Frio.

Nos últimos anos, Iguaba tem se destacado pelo fortalecimento do turismo e do lazer. A cidade passou a contar com um calendário de eventos distribuído ao longo de todo o ano, com festas e atividades, que movimentam a economia local e atraem visitantes em diferentes períodos. Outro grande destaque é a inauguração da Ilha dos Dinossauros, novo atrativo turístico que vem despertando o interesse de moradores e turistas.

Durante o verão, Iguaba Grande registra um crescimento expressivo da população, chegando a triplicar o número de moradores, o que reforça a importância de investimentos em mobilidade urbana e infraestrutura para atender à alta demanda sazonal.

"Iguaba é uma cidade que cresce muito e é por isso que a gente precisa dessa parceria com o Governo do Estado, para a gente crescer com responsabilidade e planejamento. Tirar essa rodoviária do papel é um ganho muito grande para toda a população", declarou Fabinho.