Prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP) - Ascom

Publicado 12/01/2026 16:02 | Atualizado 12/01/2026 16:02

Búzios - O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP), iniciou a semana anunciando novidades para a cidade em uma postagem nas redes sociais ao lado do vice-prefeito Leandro da Rasa (REP), que também responde pela Secretaria de Serviços Públicos. Em tom descontraído, Alexandre comentou as especulações sobre possíveis mudanças no secretariado, negando alterações iminentes e explicando que o vice apenas cumpria agenda administrativa.



Na mensagem, o prefeito adiantou que a gestão prepara anúncios importantes, entre eles a divulgação de novos eventos no calendário municipal, que devem ser apresentados após o Carnaval. O destaque, porém, ficou para a confirmação de que Búzios dará início ainda este ano a um processo de transição energética, com a adoção de carros elétricos, instalação de placas solares e pontos de recarga nas secretarias, reforçando o compromisso da administração com a sustentabilidade e a preservação ambiental.



Confira o vídeo abaixo: