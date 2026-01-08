Prefeito Alexandre Martins (REP) recebe comando do CBMERJ - Ascom

Prefeito Alexandre Martins (REP) recebe comando do CBMERJ Ascom

Publicado 08/01/2026 13:12 | Atualizado 08/01/2026 13:13

Búzios - A implantação de um novo quartel do Corpo de Bombeiros em Armação dos Búzios começou a ganhar contornos mais concretos nesta quarta-feira (7). O projeto, que vinha sendo tratado no campo das articulações institucionais, avançou para uma etapa técnica após agenda oficial entre o prefeito Alexandre Martins (REP) e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), coronel Tarciso Salles.



No encontro, onde também estavam presentes o vice-prefeito, Leandro da Rasa (REP), e o presidente da Câmara Municipal, Victor Santos (MDB), as autoridades estiveram no terreno destinado à construção da unidade, na Estrada de Búzios (RJ-102), nas proximidades da rotatória da Marina. Lá, foram avaliadas as condições da área e os aspectos iniciais necessários para viabilizar a obra. A visita marca um passo importante no planejamento da nova base operacional, que deve ampliar a capacidade de resposta da corporação no município.



A futura unidade é considerada estratégica pra Búzios, especialmente em períodos de alta temporada, quando o fluxo de moradores e turistas aumenta significativamente. A expectativa é que o novo quartel contribua para reforçar a segurança, otimizar o atendimento a emergências e fortalecer a presença do Estado na cidade.