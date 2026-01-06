Reunião com representantes das concessionárias Enel e Prolagos - Ascom

O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP), fez um balanço da alta temporada de verão após um Réveillon que expôs os limites da infraestrutura da cidade. Superlotação, falhas no fornecimento de energia, falta d’água e trânsito intenso estiveram entre os principais desafios enfrentados pelo município durante o período, que registrou um fluxo recorde de visitantes.



Nesta segunda-feira (5), o prefeito se reuniu com representantes das concessionárias Enel e Prolagos, responsáveis pelos serviços essenciais para cobrar esclarecimentos sobre as instabilidades registradas, além de questionar as ações adotadas durante a alta demanda e os canais de atendimento disponibilizados à população. Segundo Alexandre, mais de 95 mil veículos acessaram a cidade entre o fim de dezembro e os primeiros dias de janeiro, número que ajuda a dimensionar a pressão sobre os serviços públicos. Apesar dos problemas, o prefeito destacou que a gestão municipal atuou de forma preventiva e intensificou ações de ordenamento, fiscalização e controle, buscando minimizar os impactos do grande fluxo turístico e preservar o funcionamento da cidade em um dos períodos mais críticos do ano.

Aliado a isso, a Prefeitura ampliou as operações de fiscalização urbana, Procon e segurança pública, além de adotar medidas específicas para organizar o trânsito, as praias e a atividade náutica. O objetivo, segundo o governo municipal, foi garantir a segurança de moradores e turistas, além de prevenir acidentes em meio ao aumento expressivo da circulação de pessoas.



Alexandre ressaltou que, mesmo diante de um volume atípico de visitantes, não houve registro de ocorrências graves durante o período, resultado que atribui ao trabalho integrado das equipes municipais. Para o prefeito, a atuação coordenada das secretarias foi fundamental para assegurar atendimento à população, manter a ordem e atravessar os dias mais críticos da temporada com controle e responsabilidade.