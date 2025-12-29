Lançamento do Calendário de Eventos 2026Ascom
Elaborado a partir de pesquisas de demanda turística conduzidas pela Secretaria de Turismo durante grandes eventos e na alta temporada, o calendário se apresenta como instrumento de enfrentamento à sazonalidade e de alinhamento às necessidades do trade turístico. A proposta é garantir previsibilidade ao setor, estimular investimentos, ampliar a geração de empregos e fortalecer a cadeia produtiva ligada ao turismo.
A programação contempla eventos tradicionais e consolidados, como Réveillon, Carnaval, Aniversário da Cidade, Natal e Celebra Arraial, além de festivais que já se tornaram marca do município, a exemplo do Festival de Frutos do Mar, LiterArraial, Festival da Lula, Festival da Baleia, Rota do Petisco, Festival da Lagoa, Motorock e a Parada do Orgulho LGBTQIAP+. O calendário também reúne eventos esportivos de grande porte e ações voltadas à economia criativa, à valorização histórica e ao resgate dos costumes locais.
Marcelo Magno destacou que o calendário é uma ferramenta de governo, pensada para impulsionar o desenvolvimento sustentável de Arraial do Cabo, fortalecer o comércio, a hotelaria e os serviços, além de posicionar o município de forma competitiva no cenário turístico municipal, estadual, nacional e internacional.
O lançamento contou com a presença do vice-prefeito Diego Silveira (MDB), do secretário de Turismo, Júnior Chuchu, dos subsecretários Max Magalhães (Eventos) e Eduardo Garcia (Esporte e Lazer), além de vereadores, representantes do trade turístico e da imprensa.
