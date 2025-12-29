Fabinho Costa, Carla Valle, Vantoil Martins e Jales Lins - Reprodução

Publicado 29/12/2025 14:18 | Atualizado 29/12/2025 14:19

Iguaba Grande - O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), anunciou a abertura do Mirante Dona Célia para a Noite da Virada, oferecendo ao público a possibilidade de acompanhar a queima de fogos de um dos pontos mais altos e privilegiados da cidade. O anúncio foi feito em vídeo ao lado do ex-prefeito Vantoil Martins, da secretária de Turismo, Carla Valle, e do secretário de Governo, Jales Lins.

No vídeo publicado em suas redes sociais , o prefeito destacou que o mirante completa um ano de inauguração em dezembro e já se consolidou como espaço simbólico de encontro e contemplação da paisagem. A iniciativa, segundo ele, busca proporcionar uma experiência diferenciada no Réveillon, com organização e segurança.

O acesso ao Mirante Dona Célia será controlado e seguirá regras específicas: funcionamento das 20h à 1h, limite de 2 mil pessoas, proibição de copos e garrafas de vidro, uso de som e fogos de artifício. O estacionamento também será restrito, com recomendação para uso de táxi ou transporte por aplicativo.

De acordo com a Secretaria de Turismo, a abertura do mirante integra a programação especial de fim de ano do município, que contará ainda com atrações musicais em outros pontos da cidade, como a Praça da Estação.