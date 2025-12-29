Fabinho Costa, Carla Valle, Vantoil Martins e Jales LinsReprodução
Fabinho Costa anuncia abertura do Mirante Dona Célia para o Réveillon em Iguaba Grande
Espaço completa um ano e integra ações especiais da Prefeitura para a virada do ano
Dr. Serginho acompanha chegada das balsas e reforça planejamento para a maior queima de fogos do RJ
Cabo Frio prepara espetáculo de 15 minutos; haverá shows na Praia do Forte e em Tamoios
Dr. Serginho entrega Canto do Forte revitalizado e reposiciona Cabo Frio no circuito turístico
Espaço histórico ganha nova urbanização, reforço na segurança e passa a integrar oficialmente o circuito turístico, às vésperas do Réveillon
Após agenda na capital, Fabinho Costa avança na instalação do Corpo de Bombeiros em Iguaba Grande
Prefeito recebe equipe técnica e define local estratégico; obras estão previstas para janeiro de 2026
Búzios transforma história da emancipação em política de memória
Prefeito Alexandre Martins (REP) destaca orgulho, anuncia novos projetos culturais e preservação da identidade local
Fabinho Costa participa de ato da Alerj que garante R$ 220 milhões para a Saúde nos municípios
O que havia sido projetado como uma vitrine política de pré-candidatura ao governo do Estado acabou se resumindo a um ato protocolar e em clima discreto
