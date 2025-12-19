Prefeito Fabinho Costa (CID), secretário de Estado de Defesa Civil, coronel Tarciso Salles e o chefe de Gabinete, Marcello Costa - Reprodução

Publicado 19/12/2025 15:43 | Atualizado 19/12/2025 15:44

Iguaba Grande - O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), confirmou nesta quinta (18) que o município vai receber uma base do Corpo de Bombeiros. O anúncio foi feito após reunião com o secretário de Estado de Defesa Civil, coronel Tarciso Salles, e atende a uma antiga demanda da cidade por mais estrutura no atendimento a emergências. O chefe de Gabinete, Marcello Costa, acompanhou Fabinho.

De acordo com o prefeito, o projeto já conta com alinhamento junto ao Governo do Estado e a previsão é que as obras tenham início em janeiro. A proposta é acelerar a implantação da unidade, que dará suporte direto a ocorrências de incêndio, salvamento e ações de defesa civil.

Fabinho usou as redes sociais para destacar a parceria com o comando estadual da corporação e agradecer o apoio do governador Cláudio Castro, mencionando ainda o programa "Bombeiro 100%" como parte da estratégia de ampliação do serviço no interior. A nova base deve reduzir a dependência de equipes de cidades vizinhas e fortalecer a segurança da população.