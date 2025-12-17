Marcelo Magno e Carolina Fraser - Reprodução

Publicado 17/12/2025 19:17

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), anunciou nas redes sociais, ao lado da secretária de Administração, Carol Fraser, a publicação de mais um edital do concurso público municipal. As vagas contemplam as áreas de Meio Ambiente, Obras, Desenvolvimento Social, Posturas, Fazenda/Tributos, Saúde, Turismo e Defesa Civil.



Segundo a Prefeitura, as inscrições estarão abertas de 7 de janeiro a 9 de fevereiro, por meio do site oficial do município. As provas estão previstas para o dia 15 de março, para cargos de nível superior, e 22 de março, para o ensino médio. O novo edital integra o processo de fortalecimento do quadro efetivo da administração municipal.

