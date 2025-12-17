Autoridades presentes na cerimônia de inauguração - Ascom

Autoridades presentes na cerimônia de inauguraçãoAscom

Publicado 17/12/2025 15:56

O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), inaugurou nesta quarta-feira (17) o Posto Integrado de Segurança Pública no bairro Vila Nova. A nova unidade, estrategicamente localizada, passa a reforçar a presença das forças de segurança na região, com foco na prevenção, no patrulhamento e na agilidade no atendimento às ocorrências.



O equipamento integra o conjunto de investimentos da administração municipal voltados ao fortalecimento da segurança pública, com melhorias na infraestrutura, uso de tecnologia e valorização dos profissionais da área. A proposta é ampliar a atuação integrada das forças de segurança e aproximar ainda mais o poder público da população.



Durante a inauguração, o prefeito destacou que a entrega do posto representa mais um compromisso assumido pela gestão. Segundo Fabinho Costa, investir em segurança pública é fundamental para garantir tranquilidade às famílias, comerciantes e trabalhadores do município.



O secretário de Ordem Pública, Alexandre Ramos, ressaltou que a nova unidade permitirá ações mais rápidas e coordenadas, fortalecendo a prevenção e a resposta às demandas da população. Com a entrega do Posto Integrado da Vila Nova, a Prefeitura avança na política de ampliação da segurança nos bairros e no reforço da sensação de proteção e qualidade de vida em Iguaba Grande.

Posto Integrado de Segurança Pública no bairro Vila Nova Ascom