Autoridades presentes na cerimônia de inauguraçãoAscom
O equipamento integra o conjunto de investimentos da administração municipal voltados ao fortalecimento da segurança pública, com melhorias na infraestrutura, uso de tecnologia e valorização dos profissionais da área. A proposta é ampliar a atuação integrada das forças de segurança e aproximar ainda mais o poder público da população.
Durante a inauguração, o prefeito destacou que a entrega do posto representa mais um compromisso assumido pela gestão. Segundo Fabinho Costa, investir em segurança pública é fundamental para garantir tranquilidade às famílias, comerciantes e trabalhadores do município.
O secretário de Ordem Pública, Alexandre Ramos, ressaltou que a nova unidade permitirá ações mais rápidas e coordenadas, fortalecendo a prevenção e a resposta às demandas da população. Com a entrega do Posto Integrado da Vila Nova, a Prefeitura avança na política de ampliação da segurança nos bairros e no reforço da sensação de proteção e qualidade de vida em Iguaba Grande.
