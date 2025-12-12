Prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), ladeado pela secretária da Pessoa com Deficiência, Luciana Araújo, e o vereador Aurélio Barros (SD)Ascom
A ação foi viabilizada por meio de emenda do vereador Aurélio Barros (SD), citado pelo prefeito como peça importante para a conquista. Alexandre também reconheceu o trabalho da secretária Luciana Araújo e da equipe da pasta, que atuam diariamente no atendimento às pessoas com deficiência.
Segundo o prefeito, a iniciativa simboliza o compromisso da administração com políticas públicas que garantem inclusão real no município, com ações práticas e resultados concretos para quem mais precisa.
"Entregamos hoje dois veículos novos e totalmente adaptados para cadeirantes à Secretaria da Pessoa com Deficiência. Esse avanço representa uma melhoria concreta na vida de quem depende desse atendimento, e é motivo de grande satisfação para nossa gestão. Seguimos trabalhando para uma gestão que valoriza as pessoas e garante que a inclusão aconteça de forma efetiva na prática."
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.