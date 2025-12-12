Prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), ladeado pela secretária da Pessoa com Deficiência, Luciana Araújo, e o vereador Aurélio Barros (SD) - Ascom

Publicado 12/12/2025 17:38 | Atualizado 12/12/2025 17:38

Búzios - O prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), destacou nesta sexta-feira (12) mais um avanço na política de inclusão do município. A gestão entregou dois veículos novos e totalmente adaptados para cadeirantes à secretaria da Pessoa com Deficiência, reforçando a estrutura de atendimento oferecida à população.



A ação foi viabilizada por meio de emenda do vereador Aurélio Barros (SD), citado pelo prefeito como peça importante para a conquista. Alexandre também reconheceu o trabalho da secretária Luciana Araújo e da equipe da pasta, que atuam diariamente no atendimento às pessoas com deficiência.



Segundo o prefeito, a iniciativa simboliza o compromisso da administração com políticas públicas que garantem inclusão real no município, com ações práticas e resultados concretos para quem mais precisa.



"Entregamos hoje dois veículos novos e totalmente adaptados para cadeirantes à Secretaria da Pessoa com Deficiência. Esse avanço representa uma melhoria concreta na vida de quem depende desse atendimento, e é motivo de grande satisfação para nossa gestão. Seguimos trabalhando para uma gestão que valoriza as pessoas e garante que a inclusão aconteça de forma efetiva na prática."