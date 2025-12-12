Prefeito Marcelo Magno (PL) na cerimônia ao lado de secretários, vereadores, pescadores, artesãs, moradores e representantes de órgãos ambientaisAscom
O prefeito Marcelo Magno (PL) participou da cerimônia ao lado de secretários, vereadores, pescadores, artesãs, moradores e representantes de órgãos ambientais. Durante o evento, o comércio de peixe fresco e a exposição de biojoias feitas por artesãs locais reforçaram a relação entre a atividade econômica tradicional e a preservação da lagoa — ponto destacado pelo prefeito em seu discurso.
Também participaram iniciativas de conservação, como o Projeto Albatroz e o Instituto BW, que levaram ao Caiçara uma mostra sobre o resgate e o cuidado de animais silvestres, aproximando a população das ações de proteção à fauna. Espaços instagramáveis montados na área atraíram visitantes e moradores, fortalecendo o aspecto turístico da certificação.
Entre as autoridades presentes estavam Paloma Arias, representante do Programa Bandeira Azul; Roberta Costa, da Prolagos; a primeira-tenente Aline Dias, do IEAPM; além de secretários municipais de diferentes pastas.
Marcelo Magno enfatizou que a manutenção da Bandeira Azul depende da participação de todos os setores envolvidos. "A Bandeira Azul é o reflexo do trabalho dos pescadores, dos artesãos, dos servidores e de cada morador que entende que preservar a lagoa é garantir o futuro de quem vive aqui".
O secretário de Ambiente e Saneamento, Pedro Henrique Corrêa, reforçou o alerta. "A Bandeira Azul mostra que estamos no caminho certo, mas a manutenção dessa conquista depende da consciência diária de todos. Nos ajudem a preservar".
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.