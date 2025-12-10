Prefeita Daniela Soares (PL), reúne todos os 17 vereadores da Câmara MunicipalAscom

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Araruama - A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), reuniu nesta quarta-feira (10) todos os 17 vereadores da Câmara Municipal — fato inédito na história política da cidade — para um café da manhã no Hotel Escola, no Parque Hotel. O encontro simbolizou a consolidação de uma base totalmente alinhada à gestão, que hoje não enfrenta oposição formal no Legislativo.

Durante a reunião, Daniela agradeceu o empenho dos parlamentares e abriu espaço para ouvir demandas e sugestões. A prefeita também cobrou mais atuação em 2026, especialmente na fiscalização das áreas de Saúde, Infraestrutura e serviços essenciais, pedindo que as indicações dos vereadores sejam intensificadas para garantir mais entregas à população.

O clima de unidade foi destacado pelo vereador Elói Ramalho (SD), que elogiou o estilo de gestão da prefeita: "Ela é muito parceira, uma prefeita maravilhosa. Sempre chama para o diálogo e cumpre o que promete". Até o vereador Oliveira da Guarda (União), que já integrou a oposição, fez questão de agradecer e reconhecer a postura conciliadora da chefe do Executivo.

Ao que parece, se depender de Daniela, a Câmara continuará afinada, já que ninguém, até o momento, quer descer desse bonde que hoje governa a cidade sem ruído nenhum.
fotogaleria
Prefeita Daniela Soares (PL), reúne todos os 17 vereadores da Câmara Municipal - Ascom
Prefeita Daniela Soares (PL), reúne todos os 17 vereadores da Câmara Municipal - Ascom