Prefeita Daniela Soares (PL), reúne todos os 17 vereadores da Câmara MunicipalAscom
Durante a reunião, Daniela agradeceu o empenho dos parlamentares e abriu espaço para ouvir demandas e sugestões. A prefeita também cobrou mais atuação em 2026, especialmente na fiscalização das áreas de Saúde, Infraestrutura e serviços essenciais, pedindo que as indicações dos vereadores sejam intensificadas para garantir mais entregas à população.
O clima de unidade foi destacado pelo vereador Elói Ramalho (SD), que elogiou o estilo de gestão da prefeita: "Ela é muito parceira, uma prefeita maravilhosa. Sempre chama para o diálogo e cumpre o que promete". Até o vereador Oliveira da Guarda (União), que já integrou a oposição, fez questão de agradecer e reconhecer a postura conciliadora da chefe do Executivo.
Ao que parece, se depender de Daniela, a Câmara continuará afinada, já que ninguém, até o momento, quer descer desse bonde que hoje governa a cidade sem ruído nenhum.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.