Prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL)Ascom
Daniela Soares antecipa 13º salário e paga abono inédito em Araruama
Aposentados e pensionistas também terão direito ao benefício, pago pela primeira vez no município. Pagamentos serão efetuados nesta sexta (12)
Marcelo Magno firma acordo com Firjan/Senai e amplia oferta de cursos gratuitos em Arraial
Acordo assinado nesta quarta (10) garante cursos profissionalizantes gratuitos. Primeira fase inclui formações em áreas de construção civil, todas oferecidas sem custo aos alunos
Araruama vive momento inédito: Daniela Soares (PL) unifica os 17 vereadores e reforça poder político
Vereadores exaltam diálogo e lealdade da prefeita, que pede ritmo dobrado no próximo ano
Prefeito de Iguaba Grande reúne equipe e Conderlagos para acelerar projetos estratégicos
Reunião entre Fabinho Costa (CID), Vantoil Martins e secretários, marca alinhamento de ações para financiar projetos de infraestrutura, mobilidade e turismo
Com Bandeira Azul hasteada, Dr. Serginho reforça discurso de liderança ambiental em Cabo Frio
Prefeito destaca "joia da coroa" e gestão celebra oitavo ano consecutivo de certificação internacional
Prefeito de Búzios regulamenta Gestão Democrática e estabelece novas regras para eleição de diretores escolares
A norma assinada por Alexandre Martins (REP) também revoga a Lei nº 1.651/2021 e traz em anexo a tabela de gratificações para cargos de direção
