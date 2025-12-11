Prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL) - Ascom

Publicado 11/12/2025 15:41 | Atualizado 11/12/2025 15:41

Araruama - A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), avisou que vai antecipar o pagamento do 13º salário dos servidores municipais, que será depositado já nesta sexta-feira (12).

Além disso, os aposentados e pensionistas do município, junto com o 13º salário antecipado, vão receber, também nesta mesma data, o Abono Especial de Natal, no valor de R$ 600,00. Esta é a primeira vez que o benefício é concedido pela Prefeitura aos aposentados, marcando um avanço nas políticas de reconhecimento a quem dedicou anos de trabalho ao serviço público.

Daniela destacou a importância da medida e reafirmou o compromisso da gestão com o bem-estar dos servidores. "Trabalhamos com responsabilidade e seriedade para que nossos servidores e aposentados sejam valorizados de verdade. A antecipação do 13º salário e do abono especial é resultado de uma gestão comprometida com as pessoas, que honra cada compromisso e cuida de quem cuida da nossa cidade", reafirma a prefeita.