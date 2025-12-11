Prefeito Marcelo Magno (PL) assina Acordo de Cooperação Técnica com a Firjan/Senai-RJAscom
O movimento fortalece a estratégia da gestão de ampliar o acesso à formação técnica e preparar mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. Neste primeiro pacote, serão ofertados cursos de Eletricista de Obras, Aplicador de Revestimentos Cerâmicos, Pintor de Edificações e Instalador de Sistema Drywall. As aulas acontecerão no CIEP 147, na Prainha, com toda a estrutura e metodologia reconhecida do Senai — e sem qualquer custo para os alunos.
A iniciativa nasce da articulação da Diretoria de Trabalho e Renda, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com apoio da Secretaria de Educação, consolidando uma rede voltada para inclusão social e geração de oportunidades.
A assinatura contou com a presença do vice-prefeito Diego Silveira (MDB), do secretário de Desenvolvimento Social, Ramon Plácido, de servidores da pasta e de representantes da Firjan/Senai-RJ, incluindo o presidente da Firjan Leste Fluminense, Ricardo Guadagnin.
A parceria é considerada pela gestão como um avanço importante nas políticas públicas de capacitação profissional, e novos cursos devem ser incorporados em fases futuras. As informações sobre inscrições serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura.
