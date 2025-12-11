Prefeito de Cabo Frio, Dr Serginho (PL) - Reprodução

Publicado 11/12/2025 15:45 | Atualizado 11/12/2025 15:45

Cabo Frio - O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), comemorou nesta quinta-feira (11) a expressiva redução nos índices de criminalidade do município, com base nos dados mais recentes do Instituto de Segurança Pública (ISP). Em 2025, a cidade registrou queda de 24% nos furtos a comércios, 7% nos furtos a transeuntes e residências, além de reduções ainda mais significativas nos roubos de rua (45%) e de veículos (61%).

Serginho afirmou que os números consolidam 2025 como um dos anos mais seguros da história recente da cidade. Ele atribuiu os avanços aos investimentos em segurança e ao ordenamento urbano, ao fortalecimento do Proeis, ao pagamento do RAS à Polícia Civil, à chegada de novas viaturas, equipamentos tecnológicos e ao reforço da Guarda Civil Municipal.

O prefeito antecipou que o município está finalizando o cerco eletrônico, que garantirá monitoramento integral da cidade, preparando Cabo Frio para uma alta temporada "mais segura e organizada". "A Prefeitura tem feito a sua parte e seguimos avançando para colocar Cabo Frio entre as cidades mais seguras do Estado", declarou.