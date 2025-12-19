Prefeito de Cabo Frio, Dr Serginho (PL) - Reprodução

Publicado 19/12/2025 14:27 | Atualizado 19/12/2025 14:28

Cabo Frio - O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), anunciou nesta sexta-feira (19) a publicação do edital da primeira fase do Processo Seletivo da Saúde, medida que, segundo ele, marca o fim de indicações políticas no acesso a vagas do setor. O chefe do Executivo afirmou que o objetivo é garantir critérios técnicos e transparência na contratação de profissionais.



De acordo com o prefeito, o processo seletivo será realizado em três fases, sendo esta inicial destinada às vagas técnicas de nível médio. O edital foi divulgado com antecedência para assegurar amplo prazo de inscrição e participação dos interessados. As inscrições estarão abertas de 5 a 20 de janeiro.



Serginho informou ainda que determinou às secretarias municipais que franqueiem todas as etapas do processo aos órgãos de controle, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, reforçando o compromisso da gestão com a fiscalização e a lisura do certame.



Ao destacar a iniciativa como uma prestação de contas à população, o prefeito reiterou que a realização do processo seletivo ainda este ano cumpre uma promessa de campanha e representa um avanço para eliminar interferências políticas na área da Saúde do município.