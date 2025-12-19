Prefeito de Cabo Frio, Dr Serginho (PL) Reprodução
De acordo com o prefeito, o processo seletivo será realizado em três fases, sendo esta inicial destinada às vagas técnicas de nível médio. O edital foi divulgado com antecedência para assegurar amplo prazo de inscrição e participação dos interessados. As inscrições estarão abertas de 5 a 20 de janeiro.
Serginho informou ainda que determinou às secretarias municipais que franqueiem todas as etapas do processo aos órgãos de controle, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, reforçando o compromisso da gestão com a fiscalização e a lisura do certame.
Ao destacar a iniciativa como uma prestação de contas à população, o prefeito reiterou que a realização do processo seletivo ainda este ano cumpre uma promessa de campanha e representa um avanço para eliminar interferências políticas na área da Saúde do município.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.