Prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), ladeado por seus secretários Marcão (Governo) e Alan Câmara (Cultura e Patrimônio Histórico) - Reprodução

Prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), ladeado por seus secretários Marcão (Governo) e Alan Câmara (Cultura e Patrimônio Histórico) Reprodução

Publicado 18/12/2025 18:05 | Atualizado 18/12/2025 18:06

Búzios - O prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), recebeu um exemplar do livro “12 de novembro de 1995 – A História de Emancipação de Búzios”, entregue pelo secretário de Cultura, Alan Câmara. O secretário de Governo, Marcus Vallerius, o Marcão, também participou do encontro e foi contemplado com a obra, que resgata o processo histórico que levou ao plebiscito de 12 de novembro de 1995, quando 96% da população votou pelo “Sim”, dando início a uma nova etapa na história do município.

A publicação reúne relatos, fotografias, documentos e entrevistas com moradores que participaram ativamente da mobilização popular pela emancipação, valorizando o espírito democrático, a participação cidadã e a força coletiva da comunidade buziana. O secretário Marcão, inclusive, integrou esse movimento à época, o que conferiu ainda mais simbolismo ao encontro.

Ao comentar a obra, Alexandre Martins destacou o valor histórico e simbólico do livro, ressaltando que o registro ajuda a preservar a memória e a identidade de Búzios, além de reforçar os caminhos trilhados pelo município desde a emancipação. Idealizado e desenvolvido pela equipe da Secretaria de Cultura, o livro será distribuído nas unidades escolares e na biblioteca municipal.

A Prefeitura de Búzios também anunciou que, em breve, a obra estará disponível em formato eBook, ampliando o acesso ao conteúdo e permitindo que a história da emancipação buziana possa ser lida e compartilhada digitalmente por moradores, estudantes e pesquisadores.