Prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), ladeado por seus secretários Marcão (Governo) e Alan Câmara (Cultura e Patrimônio Histórico) Reprodução
Alexandre Martins recebe livro sobre a emancipação de Búzios
Livro resgata o plebiscito de 1995 e será distribuído nas escolas e em formato digital
Marcelo Magno anuncia novo edital de concurso em Arraial do Cabo
Certame abrange níveis médio e superior em diferentes secretarias. Inscrições começam em janeiro e provas acontecem em março
Fabinho Costa entrega Posto Integrado de Segurança Pública na Vila Nova, em Iguaba Grande
Unidade moderna fortalece prevenção, patrulhamento e resposta às ocorrências no município
Fábio do Pastel adere ao Conderlagos e reforça integração regional
Prefeito também comenta sobre o Selo Diamante, recém-conquistado, e destaca que São Pedro da Aldeia lidera ranking de transparência no Estado: "A gente não brinca de trabalhar", disse
Cidades da Costa do Sol decretam ponto facultativo nesta quarta (17) por causa de campeonatos de futebol
Medida vale a partir do meio-dia em Cabo Frio, Búzios e Rio das Ostras; Maricá, na região metropolitana, adota ponto facultativo o dia inteiro, com manutenção dos serviços essenciais
Búzios fecha ciclo da Bandeira Azul e se torna referência estadual em gestão costeira
Conquista da Praia de José Gonçalves reforça estratégia ambiental da equipe do prefeito Alexandre Martins para a temporada 2025/2026
