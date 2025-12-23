Prefeito Fabinho Costa recebe uma equipe técnica de oficiais da corporaçãoAscom
Após agenda na capital, Fabinho Costa avança na instalação do Corpo de Bombeiros em Iguaba Grande
Prefeito recebe equipe técnica e define local estratégico; obras estão previstas para janeiro de 2026
Após agenda na capital, Fabinho Costa avança na instalação do Corpo de Bombeiros em Iguaba Grande
Prefeito recebe equipe técnica e define local estratégico; obras estão previstas para janeiro de 2026
Búzios transforma história da emancipação em política de memória
Prefeito Alexandre Martins (REP) destaca orgulho, anuncia novos projetos culturais e preservação da identidade local
Fabinho Costa participa de ato da Alerj que garante R$ 220 milhões para a Saúde nos municípios
O que havia sido projetado como uma vitrine política de pré-candidatura ao governo do Estado acabou se resumindo a um ato protocolar e em clima discreto
Prefeito Fabinho Costa anuncia base dos Bombeiros em Iguaba Grande
Divulgação foi feita após reunião com o secretário estadual de Defesa Civil, coronel Tarciso Salles. Obras devem começar em janeiro após alinhamento com o governo do Estado
Dr. Serginho lança processo seletivo da Saúde e promete fim das indicações
Primeira fase do certame contempla vagas técnicas de nível médio; inscrições vão de 5 a 20 de janeiro
Alexandre Martins recebe livro sobre a emancipação de Búzios
Livro resgata o plebiscito de 1995 e será distribuído nas escolas e em formato digital
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.