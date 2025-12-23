Prefeito Fabinho Costa recebe uma equipe técnica de oficiais da corporação - Ascom

Iguaba Grande - Fruto de articulação direta com o Governo do Estado, Iguaba Grande caminha para a implantação de um destacamento avançado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira (23), o prefeito Fabinho Costa recebeu no município uma equipe técnica de oficiais da corporação para avaliação e definição do local que irá abrigar a nova unidade, considerada estratégica para o reforço da segurança pública local.

Para o prefeito, a chegada do destacamento representa um avanço concreto na estrutura de proteção e atendimento à população. "Este é um passo fundamental para reforçar a segurança dos moradores. A presença mais próxima do Corpo de Bombeiros significa salvar vidas, reduzir o tempo de resposta e garantir um atendimento mais eficiente. Agradeço ao coronel Tarciso pela receptividade e pelo apoio institucional", afirmou Fabinho Costa.

A instalação do destacamento avançado ampliará a capacidade de resposta do município em ocorrências como incêndios, salvamentos e emergências diversas, consolidando um novo patamar na política de segurança pública local. A expectativa é de que as obras tenham início em janeiro de 2026, fortalecendo a atuação integrada entre município e Estado.