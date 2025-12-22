Prefeito Alexandre Martins (REP) participa do lançamento do livro - Renata Cristiane

Publicado 22/12/2025 18:01 | Atualizado 22/12/2025 18:01

Búzios - "ORGULHO" DEFINE



O município de Armação dos Búzios viveu, nesta segunda-feira (22), um momento simbólico de valorização de sua história política com o lançamento do livro “12 de Novembro de 1995 – A História da Emancipação de Búzios”. A obra reúne documentos oficiais, registros da imprensa e depoimentos que reconstroem o processo que levou o então distrito a se tornar município independente de Cabo Frio, após intensa mobilização popular.



Presente no lançamento, o prefeito Alexandre Martins (REP) destacou o significado do registro histórico e classificou o momento como motivo de “orgulho”. Segundo ele, a publicação valoriza personagens que fizeram e ainda fazem parte da construção da cidade. Alexandre também contextualizou o lançamento em um ano desafiador para o município, ressaltando a importância de preservar a memória mesmo diante das dificuldades enfrentadas ao longo de 2025.





Durante entrevista ao Portal RC24h, o prefeito adiantou que novos projetos culturais estão previstos para o próximo ano. Entre eles, o lançamento de um livro composto por fotografias amadoras que retratam o cotidiano, os cenários e os “cantinhos” de Búzios, com o objetivo de despertar curiosidade e reforçar a identidade local. Alexandre também anunciou a intenção de publicar uma obra dedicada à história dos povos originários do município, como quilombolas, caiçaras e marisqueiras.



RESGATE DA MEMÓRIA POLÍTICA



O secretário municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Alan Câmara, ressaltou que o livro representa um marco para o resgate da memória política buziana. Segundo ele, a publicação impede que a história da emancipação permaneça restrita à oralidade e materializa o primeiro produto do Centro Municipal da Memória de Búzios, criado na atual gestão. O espaço reúne acervos e documentos históricos e passa a atuar como referência institucional na preservação da identidade do município.



Autor da obra e coordenador do Centro de Memória, Valter Manoel explicou que o livro nasceu a partir da coleta de jornais da época, incluindo edições de "O Mexilhão", veículo que teve papel ativo na campanha emancipatória. A publicação contextualiza o movimento local dentro do cenário mais amplo das emancipações no Brasil e analisa como o episódio foi retratado pela imprensa ao longo do tempo. Segundo Valter, esta é apenas a primeira edição de um trabalho em constante construção, que deverá ganhar novas versões com mais relatos, personagens e fatos históricos.



PARTICIPOU DIRETAMENTE DO PROCESSO



A importância do registro também foi destacada pelo secretário de Governo de Búzios, Marcus Vallerius, o Marcão, que participou diretamente do processo de emancipação como vice-presidente da comissão responsável pelo movimento à época. Para ele, a obra reconhece uma luta coletiva que garantiu a autonomia política do município e agradeceu ao prefeito Alexandre Martins pela sensibilidade em valorizar e divulgar a história de Búzios.



Além do resgate histórico, Alexandre Martins também sinalizou que o Calendário de Eventos de 2026 trará novidades, ainda mantidas em sigilo, e comentou de forma otimista sobre a expectativa para o Réveillon, reforçando que a cidade segue investindo em cultura, memória e identidade como pilares da gestão.