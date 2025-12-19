Alerj realiza entrega simbólica do repasse de R$ 220 milhões economizados ao longo de 2025Ascom
Do total, R$ 120 milhões serão distribuídos entre as 92 cidades do estado, enquanto R$ 100 milhões ficarão com o Executivo estadual. O pagamento foi confirmado para o mesmo dia pelo presidente em exercício da Alerj, deputado Guilherme Delaroli (PL).
O critério de distribuição prioriza municípios com menor arrecadação própria, beneficiando diretamente cidades de menor porte, como Iguaba Grande. Para o prefeito Fabinho Costa, a iniciativa representa um avanço significativo na busca por mais equidade e fortalecimento da rede municipal de saúde, garantindo melhores condições de atendimento à população.
Importante destacar, o que havia sido projetado como uma vitrine política de pré-candidatura ao governo do Estado acabou se resumindo a um ato protocolar. A cerimônia de repasse de R$ 120 milhões para a saúde dos municípios fluminenses, idealizada pelo presidente afastado da Alerj, Rodrigo Bacellar (União), ocorreu nesta sexta-feira (19) em clima discreto e sem o brilho político esperado. Os recursos são provenientes do Programa de Fortalecimento da Saúde dos Municípios Fluminenses, instituído pela Lei 11.052/25, de autoria de Bacellar, com coautoria dos demais parlamentares.
