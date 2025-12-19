Alerj realiza entrega simbólica do repasse de R$ 220 milhões economizados ao longo de 2025 - Ascom

Publicado 19/12/2025 18:16 | Atualizado 19/12/2025 18:17

Iguaba Grande - A Alerj realizou, nesta sexta-feira (19), no Palácio Tiradentes, a entrega simbólica do repasse de R$ 220 milhões economizados ao longo de 2025, destinados aos municípios fluminenses e ao Governo do Estado. O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID) participou da solenidade, reforçando o protagonismo do município na articulação por mais investimentos na área da Saúde. Ao seu lado, a prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal (PL).



Do total, R$ 120 milhões serão distribuídos entre as 92 cidades do estado, enquanto R$ 100 milhões ficarão com o Executivo estadual. O pagamento foi confirmado para o mesmo dia pelo presidente em exercício da Alerj, deputado Guilherme Delaroli (PL).



O critério de distribuição prioriza municípios com menor arrecadação própria, beneficiando diretamente cidades de menor porte, como Iguaba Grande. Para o prefeito Fabinho Costa, a iniciativa representa um avanço significativo na busca por mais equidade e fortalecimento da rede municipal de saúde, garantindo melhores condições de atendimento à população.



Importante destacar, o que havia sido projetado como uma vitrine política de pré-candidatura ao governo do Estado acabou se resumindo a um ato protocolar. A cerimônia de repasse de R$ 120 milhões para a saúde dos municípios fluminenses, idealizada pelo presidente afastado da Alerj, Rodrigo Bacellar (União), ocorreu nesta sexta-feira (19) em clima discreto e sem o brilho político esperado. Os recursos são provenientes do Programa de Fortalecimento da Saúde dos Municípios Fluminenses, instituído pela Lei 11.052/25, de autoria de Bacellar, com coautoria dos demais parlamentares.