Em Cabo Frio, o prefeito Dr. Serginho (PL), esteve no Canal do Itajuru, na altura da Boca da Barra do Mar, para acompanhar de perto a chegada e a vistoria das balsas que vão conduzir os fogos do Réveillon 2026. Se tem gente achando que dezembro é sinônimo de chinelo no pé e coco gelado, o prefeito mostrou que, por aqui, o roteiro é outro. Em clima descontraído, mas reforçando o trabalho intenso da equipe, o prefeito destacou que, apesar do cenário paradisíaco, o momento é de muito planejamento e responsabilidade. "Parece Maldivas, parece férias, mas é Cabo Frio e é trabalho. Estamos acompanhando a entrada das balsas dos fogos no Canal do Itajuru, vindo da Boca da Barra do Mar. Vai ser a maior queima de fogos do estado do Rio de Janeiro, com 15 minutos de espetáculo", afirmou.
Dr. Serginho também ressaltou que, logo após a queima de fogos, o público poderá curtir os shows na Praia do Forte, enquanto em Tamoios o planejamento de segurança segue sendo acompanhado de perto. "Tem um trabalho integrado com a Capitania dos Portos, Guarda Marítima, Ordem Pública e todas as secretarias envolvidas. Segurança total", completou. Durante a vistoria, o prefeito chamou atenção para o porte das embarcações. "Olha o tamanho da balsa. Ainda vão entrar mais quatro dessas aqui. Tudo com muita segurança", disse. Enquanto muitos contam os dias para desligar o despertador, ele reforçou que a gestão segue ligada no 220 volts para entregar o que promete. "Muita gente pensa que estamos de férias, mas estamos trabalhando para entregar um Réveillon histórico. Cabo Frio é a cidade mais linda do mundo, e merece um evento à altura", concluiu.
TUDO PRONTO
Um dia antes da vistoria, Serginho usou as redes sociais para mostrar que a cidade está pronta para receber moradores e turistas na virada do ano, com programação na Praia do Forte e em Tamoios. Animado, o prefeito apareceu cantando e dançando durante a divulgação, dizendo que a saudade das grandes festas bateu. E não é para menos: a virada contará com show pirotécnico de aproximadamente 15 minutos, realizado a partir de balsas, com fogos de artifício de ruídos controlados nos dois pontos da cidade. A trilha sonora da festa também já está definida. Na Praia do Forte, quem sobe ao palco é o grupo Sorriso Maroto. Já em Tamoios, a animação ficará por conta do grupo Pagodeando. "Vocês estão preparados para viver o maior Réveillon do Brasil? Bateu saudade. Alô Tamoios, alô Praia do Forte, vai ficar lindo. O melhor Réveillon do Brasil é aqui em Cabo Frio", disse Serginho. A expectativa é de praias cheias e muita comemoração para marcar a chegada de 2025 no município.
