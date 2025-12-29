Prefeito Dr. Serginho (PL) - Reprodução

Publicado 29/12/2025 13:52

Um dia antes da vistoria, Serginho usou as redes sociais para mostrar que a cidade está pronta para receber moradores e turistas na virada do ano, com programação na Praia do Forte e em Tamoios. Animado, o prefeito apareceu cantando e dançando durante a divulgação, dizendo que a saudade das grandes festas bateu. E não é para menos: a virada contará com show pirotécnico de aproximadamente 15 minutos, realizado a partir de balsas, com fogos de artifício de ruídos controlados nos dois pontos da cidade. A trilha sonora da festa também já está definida. Na Praia do Forte, quem sobe ao palco é o grupo Sorriso Maroto. Já em Tamoios, a animação ficará por conta do grupo Pagodeando. "Vocês estão preparados para viver o maior Réveillon do Brasil? Bateu saudade. Alô Tamoios, alô Praia do Forte, vai ficar lindo. O melhor Réveillon do Brasil é aqui em Cabo Frio", disse Serginho. A expectativa é de praias cheias e muita comemoração para marcar a chegada de 2025 no município.