Deslocamento de balsas para a queima de fogos - Ascom

Deslocamento de balsas para a queima de fogos Ascom

Publicado 26/12/2025 16:00

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio iniciou nesta sexta-feira (26) a operação para o deslocamento das balsas que abrigarão os fogos de artifício para o tradicional espetáculo pirotécnico do Réveillon 2026 na Praia do Forte e no Pontal de Santo Antônio. Durante toda a manhã e o início da tarde as balsas foram rebocadas até a terceira Ilha da Gamboa.



A manobra foi iniciada logo cedo, após reunião de alinhamento entre os representantes da Secretaria de Turismo, Guarda Marítima e Ambiental, Marinha do Brasil, Associação de Táxis Marítimos e Associação de Jet Ski e a empresa contratada para a execução da queima de fogos. Durante o período de deslocamento o tráfego aquaviário no canal ficou restrito, como medida de segurança para embarcações e navegantes.



O secretário de Turismo de Cabo Frio, Davi Barcelos, destacou a importância de realizar a operação de manobra das balsas reunindo autoridades e órgãos responsáveis, sempre priorizando a segurança para todos.



“Teremos a volta da tradicional queima de fogos em Cabo Frio, na Praia do Forte e no Pontal de Santo Antônio, mas acima de tudo teremos um espetáculo com muita seguranças para moradores e turistas que estiverem em nossa cidade. Acompanharemos todos os períodos de manobra das balsas de perto, priorizando o trabalho coletivo, unindo as autoridades em prol do melhor Réveillon para todos”, disse o secretário.



Já no dia 30 de dezembro, as balsas, já carregadas, serão rebocadas da terceira ilha da Gamboa até a Praia do Forte, no período de 22h até 5h do dia 31, ficando nos locais determinados até o fim da queima de fogos. No mesmo dia, a balsa responsável pela queima em Tamoios será deslocada até o distrito.



Considerado o maior Réveillon do interior do Estado do Rio de Janeiro e o segundo após a capital, Cabo Frio volta a ter a tradicional queima de fogos de artifícios após anos sem a realização da comemoração. Para este ano que se aproxima, serão 15 minutos de show de cores e luzes nos céus da Praia do Forte e no Pontal de Santo Antônio, em Tamoios.



Seguindo as determinações das autoridades marítimas, entidades náuticas e operadores turísticos não poderão novamente utilizar o canal no período de manobra das balsas, mantendo-se atentos aos informativos das autoridades responsáveis. A área destinada às balsas utilizadas na queima de fogos será devidamente demarcada

por boias e terá acesso restrito exclusivamente à equipe de apoio e manutenção.



Por determinação da Autoridade Marítima, é obrigatório manter distância

mínima de 500m das balsas utilizadas para a queima de fogos. O descumprimento dessa determinação é passível de abordagem, notificação, autuação e multa, conforme as normas vigentes da Marinha do Brasil.